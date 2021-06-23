Новости

Умер актер Валентин Рыжий 20:57
В сериале "Локи" раскрыли имя главной злодейки 18:29
Новой Белоснежкой стала актриса колумбийско-польского происхождения 17:27
В сольном сериале Локи подтвердил свою нетрадиционную ориентацию 17:26
Появился новый трейлер "Аннетт" Лео Каракаса 12:20

Умер легендарный диктор, народный артист России Виктор Балашов

Новости
    23.06.2021, 19:46
Текст:   Олег Усков
Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости

Легенда отечественного телевидения, народный артист Российской Федерации Виктор Иванович Балашов умер 23 июня на 97-м году жизни.

О кончине человека, который первым сообщил гражданам СССР о полете Юрия Гагарина, передают "Вести".

Виктор Балашов родился 24 декабря 1924 года в Москве. Отец - Иван Балашов, командовал дивизией, погиб под Смоленском. Сам Виктор пошел добровольцем в Красную армию в 1942-м. Сражался на Волховском и Ленинградском фронтах. Был ранен, в том числе тяжело.

С 1944 года - диктор Всесоюзного радио. Окончил Молодежную театральную студию при МХАТе и в 1947-м пришел работать в Московский телецентр (впоследствии - Центральная студия телевидения), в который его взяли вне конкурса.

Вёл главную информационную программу страны "Время", телепередачи "Победители", "Клуб фронтовых друзей" и "Огоньки".

С 1951-го снимался в кино: "Совесть мира", "Адмирал Ушаков", "Рождество в Вигала", "Аномалия", сериал "Светофор". Дублировал документальные и художественные фильмы. Например, в культовой шпионской картине "Выстрел в тумане" иностранцы говорят именно голосом Балашова.

Новости

Ефремов попросил сократить срок из-за алкоголизма и расстройства 12:10
Умерла звезда "Стартрека" и "Коломбо" Джоанн Линвилл 12:03
Вышел новый трейлер спин-оффа "Броска кобры" 11:59
Режиссер Чингиз Расулзаде найден мертвым на своей даче 11:47
⧣ видео
Фото: youtube.com/ JLaservideo
Видео: трюки со щитом Капитана Америки повторили в реальной жизни 20.06.2021
"Могущественнее всех Мстителей": вышел новый ролик по сериалу "Локи" 19.06.2021
Умерла звезда африканских комедий Мама Шако 19.06.2021
⧣ Россия
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
Режиссер-мультипликатор Светлана Ельчанинова умерла в 46 лет 22.06.2021
В Москве простились с актером Андреем Егоровым 21.06.2021
Началась работа над продолжением боевика "Никто" 20.06.2021
⧣ утраты
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
Умер актер Алексей Рубинский 11:08
Легендарный джазмен Нобуо Хара умер от пневномии 22.06.2021
Умерла актриса Нина Дивишкова 22.06.2021