В Дании продолжают ужесточать миграционную политику

Ожидается, что таких показателей получится достигнуть в течение десяти лет.
Датские власти ранее начали предпринимать и другие меры, призванные предотвратить появление гетто на территории королевства и обеспечить интеграцию вновь прибывших в датское общество. Так, дети старше одного года обязаны посещать государственные детские сады. А центры приема беженцев, в которых желающие попасть в Данию ждут положительного или отрицательного решения, будут расположены в "странах-партнерах" и за пределами Европы, соответствующий закон был принят Копенгагеном в марте. А месяцем ранее Дания подписала с африканской Руандой меморандум о взаимопонимании, в котором говорится, что "датское правительство считает, что рассмотрение заявлений о предоставлении убежища должно происходить за пределами ЕС, чтобы сломать негативную структуру стимулов нынешней системы убежища".
При этом инициативы Копенгагена, направленные на упорядочение миграционного процесса и облегчение интеграции беженцев, встречают критику как со стороны УВКБ ООН, так и правозащитных организаций. Главный упрек состоит в том, что Копенгаген "подрывает принципы международной защиты беженцев".
При этом датские специалисты считают, что Копенгаген совершает смелый и прогрессивный шаг, вводя новые правила. Так, сотрудник Датского института прав человека Николас Фейт Тан отметил в публикации Euronews, что "даже если... просители убежища и беженцы будут переведены в другую страну, Дания по-прежнему несет ответственность за их права в этой третьей стране", - сказал он. "Мы говорим о юридической ответственности".