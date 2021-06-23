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23.06.2021 14:26
Рубрика: В мире

В Дании продолжают ужесточать миграционную политику

Текст: Константин Волков
В Дании в результате политического соглашения, достигнутого в парламенте, принят закон, согласно которому в одном районе могут поселиться не более 30 процентов иммигрантов. Это позволит распределять прибывших из других стран на постоянное жительство, не позволяя им создавать этнические анклавы (т.н. "параллельные сообщества"), закрытые для посторонних и слабо поддающиеся контролю со стороны государства. Кроме того, распределенное расселение облегчит процедуру сноса домов в случае реновации района.

Ожидается, что таких показателей получится достигнуть в течение десяти лет.

Фото: Getty Images
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Датские власти ранее начали предпринимать и другие меры, призванные предотвратить появление гетто на территории королевства и обеспечить интеграцию вновь прибывших в датское общество. Так, дети старше одного года обязаны посещать государственные детские сады. А центры приема беженцев, в которых желающие попасть в Данию ждут положительного или отрицательного решения, будут расположены в "странах-партнерах" и за пределами Европы, соответствующий закон был принят Копенгагеном в марте. А месяцем ранее Дания подписала с африканской Руандой меморандум о взаимопонимании, в котором говорится, что "датское правительство считает, что рассмотрение заявлений о предоставлении убежища должно происходить за пределами ЕС, чтобы сломать негативную структуру стимулов нынешней системы убежища".

При этом инициативы Копенгагена, направленные на упорядочение миграционного процесса и облегчение интеграции беженцев, встречают критику как со стороны УВКБ ООН, так и правозащитных организаций. Главный упрек состоит в том, что Копенгаген "подрывает принципы международной защиты беженцев".

При этом датские специалисты считают, что Копенгаген совершает смелый и прогрессивный шаг, вводя новые правила. Так, сотрудник Датского института прав человека Николас Фейт Тан отметил в публикации Euronews, что "даже если... просители убежища и беженцы будут переведены в другую страну, Дания по-прежнему несет ответственность за их права в этой третьей стране", - сказал он. "Мы говорим о юридической ответственности".

В мире Европа Дания Беженцы в Европе

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