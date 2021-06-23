В Кремле не опасаются дефицита вакцин от коронавируса в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что дефицита вакцин в России не возникнет, а временные логистические сложности будут ликвидированы в ближайшее время

"Его не должно быть и не будет", - сказал он журналистам в среду, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают риск нехватки вакцин от коронавируса внутри страны.

Комментируя сообщения о том, что в отдельных регионах возникает нехватка препаратов, Песков отметил: "Я думаю, что за ближайшие дни это будет компенсировано. И в необходимом количестве вакцина будет находится в гражданском обороте, как это было и все предыдущие месяцы".

Саму нехватку препаратов он связывает с тем, что "сейчас благодаря повышению сознательности граждан из-за очередной волны коронавируса (достаточно сильной и очень опасной), благодаря тому, что активизирована была информационная, разъяснительная работа, значительно увеличилось количество желающих вакцинироваться".