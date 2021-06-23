В Минске выявили индийский штамм COVID-19

Белорусские эксперты на основе анализа последовательностей вируса SAR-COV-2, выделенных из проб пациентов с подтвержденным коронавирусным заболеванием, констатировали, что десять образцов подтвердили набор мутаций в шиповидном белке ("Дельта", В. 1.617.2). Таким образом, по данным Минздрава РБ, в Минске впервые выявлен так называемый индийский штамм. Правда, циркуляция данного варианта заболевания в остальных регионах республики пока не выявлена, информирует в среду БЕЛТА.

Белорусские специалисты научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии, сообщают в отраслевом министерстве, проводят постоянный молекулярно-генетический скрининг вариантов данного вируса. Эта работа "ведется с целью контроля за появлением новых вариантов, циркулирующих в стране. Особенное внимание уделяется выявлению геновариантов, вызывающих беспокойство ВОЗ". В министерстве дали понять, что активная вакцинация поможет населению перенести индийский вариант COVID-19 "более спокойно".

Кстати, в последние недели в Беларуси отмечалось снижение суточного прироста числа инфицированных. Так, по данным на минувший вторник, 22 июня, в республике было зарегистрировано 398 новых случаев COVID-19. А всего с начала пандемии коронавируса в стране были выявлены 411 551 человек с положительным тестом на COVID-19. За весь период распространения инфекции в РБ скончалось 3 063 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

Как уже сообщал "СОЮЗ", с 1 октября прошлого года в республике началась вакцинация добровольцев российским препаратом "Спутник V" в рамках пострегистрационных исследований. Беларусь стала первым государством после России, зарегистрировавшим эту вакцину, а затем в РБ было налажено совместное производство этого российского препарата, которым в настоящее время вакцинируют население.