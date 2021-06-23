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Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре назвали условия для снижения заболеваемости COVID-19

Текст: Ольга Игнатова
Снижение заболеваемости коронавирусом можно ожидать, когда уровень популяционного иммунитета достигнет 60-70 процентов, считает заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Фото: Олеся Курпяева/РГ Фото: Олеся Курпяева/РГ
Фото: Олеся Курпяева/РГ

Он подчеркнул, что для снижения темпов роста заболеваемости необходимо несколько факторов. "Во-первых, крайне важно соблюдать все меры эпидемиологической безопасности - носить маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию, по возможности избегать места массового скопления людей. Сегодня мы видим, что многие расслабились и стали игнорировать эти правила. И, во-вторых, что самое главное, важно не игнорировать возможность сделать прививку от коронавируса. На сегодня это, пожалуй, единственная возможность остановить рост заболеваемости", - отметил Горелов.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Названы единственные противопоказания для вакцинации от коронавируса

Ранее главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина подчеркнула в интервью порталу Стопкоронавирус.рф, что отечественные вакцины четко доказали свою эффективность и безопасность. По ее словам, риски осложнений от перенесенной коронавирусной инфекции несопоставимо выше, чем возможные нежелательные реакции на прививку, такие как покраснение в месте укола или кратковременное повышение температуры.

Драпкина напомнила, что эффективность вакцины "Спутник V" составляет 91,6% среди лиц до 60 лет и 91,8% - для лиц старше 60 лет.

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