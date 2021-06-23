Вассерман подал в окружную комиссию документы на выдвижение кандидатом в депутаты Госдумы

Известный публицист и политический эксперт Анатолий Вассерман подал пакет документов в окружную избирательную комиссию для выдвижения в депутаты Госдумы и стал первым самовыдвиженцем по Преображенскому избирательному округу.

Анатолий Вассерман будет участвовать в выборах как независимый кандидат. Об этом он заявлял ранее в своих аккаунтах в социальных сетях. Кроме того, эрудит поделился своим мнением о том, как на ход избирательной кампании повлияет пандемия коронавируса.

- Ковид, я думаю, не сильно повлияет на условия предвыборной агитации. В конце концов, она и пять лет назад шла по большей части через интернет и СМИ, а не в формате очных контактов. Список актуальных тем также практически не изменился.

Вассерман подчеркнул, что существенные поправки в Конституцию серьезно повысили суверенитет российского законодательства, выведя его из-под юрисдикции международных структур.

"Приняты серьезные поправки в Конституцию, которые, например, позволят принимать серьезные законы, не опасаясь того, что они будут отменены какими-нибудь решениями международных органов. И, конечно, это придает большее значение работе законотворцев и, соответственно, делает выборы важнее, чем прежде. Поэтому, я надеюсь, что кандидаты будут относиться к предвыборной кампании серьезнее, чем в прошлый раз. Поскольку кандидаты должны понимать, что они идут в Думу не подписывать, а думать!", - считает Анатолий Вассерман.

Ранее известный публицист уже не раз заявлял о том, что для качественных изменений в жизни общества и страны нужны общая цель, приводной механизм, национальная идея. И такой национальной идеей, по мнению эрудита, должно стать образование и построенная на его основе "экономика знаний".