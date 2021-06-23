Обнаружена взаимосвязь между крупнейшими катастрофами в истории Земли

Американские ученые проанализировали данные о 89 крупных геологических событиях и катастрофах, которые произошли за последние 260 миллионов лет. Так они обнаружили цикл геологической активности, повторяющийся каждые 27,5 миллиона лет.

Исследование опубликовано в Science Direct. Среди изученных событий - вымирания, извержения, колебания уровня моря и так далее.

Ранее научные группы выделяли и другие геологические циклы от 26 до 36 миллионов лет, однако за последнюю четверть века произошли улучшения в методах радиоизотопного датирования и появились изменения в геологической шкале времени. Поэтому исследователи использовали обновленные данные из недавней научной литературы и подвергли их корреляционному и спектральному анализам.

Ученые обнаружили, что глобальные геологические события располагаются в десяти временных точках и образуют пики активности, включающие в себя от пяти до 11 событий. Такие всплески встречаются каждые 27,5 миллиона лет. Последний произошел примерно семь миллионов лет назад. Соответственно, геологи предполагают, что следующий пик крупной геологической активности случится более чем через 20 миллионов лет.

Исследователи полагают, что названный ими "пульс Земли" может отражать циклы активности в недрах планеты - геофизических процессов, связанных с динамикой тектоники плит и климата. Также их можно связать с похожими циклами на орбите Земли в космосе.

- Какими бы ни были истоки этих циклических эпизодов, их появление подтверждает в значительной степени периодическую, скоординированную и периодически катастрофическую геологическую летопись, которая сильно отличается от взглядов, которых придерживается большинство геологов, - говорится в исследовании.

Также они отметили, что вопрос о точных длинах циклов все еще остается открытым из-за разницы статистических методов и наборов данных, которые используют ученые.