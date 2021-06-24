78-летний Харрисон Форд получил травму на съемках "Индианы Джонса 5"

Харрисон Форд, несмотря на почтенный возраст - в следующем месяце актеру стукнет 79, решил сниматься в боевых сценах нового "Индианы Джонса" самостоятельно - без помощи каскадеров.

Как сообщает Deadline, это привело к тому, что пожилой артист получил серьезную травму плеча во время одной из постановочных драк.

Производство картины пока не остановлено - будут проводиться съемки эпизодов без участия Форда. Но в зависимости от скорости восстановления исполнителя титульной роли график может быть скорректирован в ближайшие недели.

Дата премьеры пока также остается прежней - 28 июля 2022.