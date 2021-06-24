"Черная смерть": как советские морпехи захватили берег Дуная в 1941-м

Ровно 80 лет назад - 24 июня 1941 года - началась десантная операция советских войск по захвату румынского берега Дуная. Успешный тактический маневр позволил замедлить наступление врага на этом участке фронта, а также имел важное моральное значение в тяжелый период начала Великой Отечественной войны.

Румынская армия, так же как и немецкая, напала на Советский Союз 22 июня 1941 года без объявления войны. Начались артобстрелы и бомбардировки наших городов на берегу Дуная, в тот же день противник пытался форсировать реку, но был отброшен. Тогда румыны усилили обстрелы, чтобы подготовить почву для очередного наступления.

С советской стороны оборону держали Дунайская военная флотилия, 79-й погранотряд и 51-я Перекопская стрелковая дивизия. Уже 23 июня ее командование приняло решение высадить десант в районе румынского города Килия-Веке, чтобы уничтожить стоявшие там артиллерийские батареи.

Утром следующего дня после артподготовки состоялась высадка советских войск на другом берегу Дуная на мыс Сатул-Ноу. В общей сложности в операции участвовали четыре бронекатера, которые с воды также прикрывались двумя мониторами (низкобортные корабли с мощным артиллерийским вооружением прибрежного или речного действия). Три роты десантников в быстротечном бою разгромили румынские войска на этом участке, взяв в плен 70 солдат и офицеров противника. С нашей стороны потерь не было, ранения получили около десяти солдат.

Окрыленное этим успехом, командование дивизии решило развивать наступление, и тут же началась подготовка нового, более многочисленного десанта уже непосредственно в районе Килия-Веке. Операция вступила в активную фазу поздно вечером 25 июня и стала полной неожиданностью для румын. Советские катера были обнаружены слишком поздно, и открытый по ним артиллерийский огонь особого результата не дал - десант благополучно высадился на берег. Ночной бой обернулся полным разгромом гарнизона города, а уже к 10 утра наши войска заняли плацдарм глубиною до трех километров и по фронту - до четырех километров. В результате румыны потеряли свыше двухсот человек убитыми, свыше пятисот попали в плен, также было захвачено восемь орудий, множество стрелкового оружия. Потери советских войск составили пять человек убитыми и семь ранеными.

Позже на румынский берег Дуная были переброшены дополнительные силы, что позволило объединить два плацдарма, а общая протяженность взятой под контроль территории достигла 70 километров. Плацдарм удавалось успешно удерживать почти месяц, за это время советские войска отбили 18 крупных наступлений румынской армии. Организованное отступление началось в середине июля, когда возникла угроза окружения наших войск с севера - к этому времени фашистские захватчики значительно продвинулись вглубь Украины. 19 июля последние корабли Дунайской флотилии с личным составом ушли в Одессу.

Таким образом завершилась первая десантная операция советских войск в ходе Великой Отечественной войны. Безусловно, ее можно считать успешной, так как наступление румын было задержано на этом участке на целых четыре недели. В то же время, речь, конечно, идет о тактическом сражении, которое не могло оказать глобального влияния на ход войны в целом.