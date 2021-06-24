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24.06.2021 16:18
Рубрика: Коммерческий транспорт

ГАЗ начал принимать заказы на новую "ГАЗель"

Текст: Валерий Карташов
Горьковский автозавод открыл прием заказов на "ГАЗель NN". Продажи модели нового поколения стартуют 24 августа.
Фото: Пресс-служба ГАЗа. Фото: Пресс-служба ГАЗа.
Фото: Пресс-служба ГАЗа.

К бронированию доступны бортовые грузовики, цельнометаллические фургоны, микроавтобусы. Все базовые модификации машин оснащаются 2,8-литровым турбодизелем Cummins (150 л. с. и 340 Нм). Коробка - 6-ступенчатая "механика", ресурс которой составляет 300 000 км.

Фото: www.vk.com/rusautomobile
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"ГАЗель NN" создана на современной электронной архитектуре. В автомобиле реализовано более 50 технологических и конструкторских изменений. В следующем году ожидается внедрение комплекса превентивных систем безопасности ADAS.

В дальнейшем на платформе "ГАЗели NN" будет разработана линейка машин полной массой от 2,5 до 4,6 т с различными типами кузова, колёсными базами и вариантами спецтехники.

Новую "ГАЗель" отличает изменённое оперение кабины и полностью оригинальный салон. Автомобиль оборудован подушками безопасности, бесключевым доступом в салон, кнопкой "старт-стоп", клавишей электроручника, климат-контролем, различными электронными помощниками и телематической системой GAZ Connect.

Цены на "ГАЗель NN" пока неизвестны. Но модель позиционируется на уровень выше "ГАЗели Next".

В семейство "ГАЗели NN" также войдут микроавтобусы "Соболь" как с задним приводом, так и с полным.

Фото: Пресс-служба ГАЗа.
#ГАЗ