ГАЗ начал принимать заказы на новую "ГАЗель"

Горьковский автозавод открыл прием заказов на "ГАЗель NN". Продажи модели нового поколения стартуют 24 августа.

К бронированию доступны бортовые грузовики, цельнометаллические фургоны, микроавтобусы. Все базовые модификации машин оснащаются 2,8-литровым турбодизелем Cummins (150 л. с. и 340 Нм). Коробка - 6-ступенчатая "механика", ресурс которой составляет 300 000 км.

"ГАЗель NN" создана на современной электронной архитектуре. В автомобиле реализовано более 50 технологических и конструкторских изменений. В следующем году ожидается внедрение комплекса превентивных систем безопасности ADAS.

В дальнейшем на платформе "ГАЗели NN" будет разработана линейка машин полной массой от 2,5 до 4,6 т с различными типами кузова, колёсными базами и вариантами спецтехники.

Новую "ГАЗель" отличает изменённое оперение кабины и полностью оригинальный салон. Автомобиль оборудован подушками безопасности, бесключевым доступом в салон, кнопкой "старт-стоп", клавишей электроручника, климат-контролем, различными электронными помощниками и телематической системой GAZ Connect.

Цены на "ГАЗель NN" пока неизвестны. Но модель позиционируется на уровень выше "ГАЗели Next".

В семейство "ГАЗели NN" также войдут микроавтобусы "Соболь" как с задним приводом, так и с полным.