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24 июня 2021 г.

Постановление правительства Хабаровского края от 23 июня 2021 года № 243-пр "О внесении изменения в постановление Правительства Хабаровского края от 28 августа 2020 г. № 364-пр "Об отдельных ограничительных мероприятиях, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции"

В связи со складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановкой по распространению новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края Правительство края постановляет:

1. Внести изменение в постановление Правительства Хабаровского края от 28 августа 2020 г. № 364-пр "Об отдельных ограничительных мероприятиях, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции", дополнив пунктом 210 следующего содержания:

"210. Установить, что проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, религиозных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных мероприятий осуществляется с количеством участников не более 100 человек, за исключением следующих особенностей:

- работа кинотеатров (кинозалов), театров, филармоний осуществляется при условии заполняемости объектов в объеме, не превышающем 75 процентов от единой пропускной способности;

- проведение мероприятий в домах культуры, концертов в объектах спорта осуществляется при условии заполняемости объектов в объеме, не превышающем 75 процентов от единой пропускной способности.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 23 июня 2021 г.

Врио Губернатора, Председателя Правительства края М.В.Дегтярев



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