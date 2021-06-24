Минздрав РФ дал советы, как легче перенести жару

В сильную жару необходимо меньше быть под открытым солнцем, а также отказаться от сладких газированных напитков и алкоголя. С такими рекомендациями выступил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передает ТАСС.

Также он посоветовал больше пить обычной воды и не переедать.

Особенно осторожно министр призвал относиться к алкоголю. Так как спиртосодержащие напитки обезвоживают организм, увеличивают нагрузку на сердечно-сосудистую систему и могут вызвать нарушение ритма сердца.

"Если почувствовали слабость, тошноту, головокружение, как можно скорее переместитесь в прохладное место, выпейте воды, отдохните. Если симптомы не проходят, вызовите врача", - рекомендует Мурашко.

Напомним, что очередные температурные рекорды могут установиться с 25 по 27 июня, когда воздух сможет прогреться до 36 градусов.