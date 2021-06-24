Национальный рекламный форум переносится на сентябрь 2021 года

Организационный комитет НРФ'5 принял решение о переносе деловой программы, шоу-показа "Ночь пожирателей рекламы" и церемонии награждения ТОП-менеджеры НПБК на 23 и 24 сентября 2021 года. Мероприятие переносится на более поздний срок для защиты здоровья гостей, партнеров и спикеров Форума.

Время начала и площадка проведения деловой и вечерней программы НРФ'5 сохраняются. Все ранее приобретенные билеты остаются действительными.

"Национальный рекламный форум - это важное индустриальное событие, которое объединяет весь рынок. Вместе с активными игроками отрасли мы взаимодействуем в рамках открытого и прозрачного диалога, чтобы найти эффективные решения для роста рекламного бизнеса. Мы не имеем права подвергать риску многочисленных гостей нашей площадки. В целях поддержки решения городских властей, юбилейный Национальный рекламный форум переносится на сентябрь. Мы очень надеемся, что за лето эпидемиологическая обстановка в стране положительно изменится", - сообщает глава оргкомитета НРФ"5 Валентин Смоляков.

НРФ - масштабное мероприятие медиакоммуникационной отрасли, которое проходит на ежегодной основе с 2016 года. В 2020 году на фоне высокой угрозы распространения COVID-19 оргкомитет смог реализовать ряд индустриальных встреч в phygital-формате. Организаторы мероприятия приняли решение о переносе Форума для поддержания профилактических мер.

Организаторами НРФ являются Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР), Центр развития бизнес коммуникаций (ЦРБК) при содействии холдинга "Газпром-медиа" и исследовательской компании Mediascope.

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