Почему в Литве мигранты устроили беспорядки

В Центре регистрации иностранцев в литовском городе Пабраде произошла попытка бунта, сообщает местный портал Delfi. Мигранты попытались прорваться к выходу, не подчинялись пограничникам, призывавшим их к порядку. В результате инцидента военнослужащие были вынуждены применить слезоточивый газ и даже выстрелили в воздух резиновыми пулями, уточнили в Службе охраны государственной границы.

Комментируя ситуацию, местные источники уточняют, что вечером группа мигрантов, размещенная в палаточном лагере, проявила недовольство в связи с предоставленным им юридическим статусом в этой прибалтийской республике и назначенными судом ограничениями. Правда, вскоре мигранты вернулись в палатки и успокоились. По данным пограничников, помощь врачей в результате конфликта никому не потребовалась.

Как пояснил директор Центра регистрации иностранцев Александр Кислов, большинство участников бунта - граждане Ирака. Сейчас местные власти выявляют, изолируют и опрашивают возможных зачинщиков бунта. Кислов дал понять, что его сотрудники были подготовлены для контроля за такими инцидентами, добавив, что признаки недовольства проявляли и мигранты, проживающие в общежитии, но там серьезных инцидентов не было.