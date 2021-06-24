Появилось видео с борта обстрелянного британского эсминца Defender

Пограничный инцидент у берегом Крыма сняли с борта Defender.

Вышел репортаж корреспондента ВВС Джонатана Била, находившегося на борту эсминца Defender во время вчерашнего инцидента у берегов Крыма. В начале сюжета, по всей видимости просто на камеру, члены экипажа заряжают корабельное артиллерийское орудие и ракетные установки. Затем в кадре появляется российский сторожевой корабль, который преследует британский эсминец. В какой-то момент он подходит к судну максимально близко.

Хорошо видно, как рядом с эсминцем пролетают бомбардировщики Су-24. Один из моряков признается в беседе с корреспондентом, что самолеты выглядели угрожающе. Слышно в репортаже и обращение к экипажу российских пограничников на английском языке. Они требуют покинуть зону и предупреждают, что в противном случае откроют огонь.

Показательно, что моряки сразу после этого надевают белые маски и перчатки, или как их именуют в британском флоте, Protective Face Shield FROG (несгораемые балаклавы). Их используют в случае угрозы пожара на судне.

Звук выстрела, произведенного катером, в сюжете также отчетливо слышен.

Вошли в репортаж и кадры инцидента, снятые Минобороны РФ.