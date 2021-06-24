Попова заявила об опасности для России от ряда зарубежных лабораторий

Россия считает опасным расположение иностранных биологических лабораторий у своих границ, заявила 24 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, их невероятная близость к территории нашей страны непонятна, также, как цели и задачи, ради которых они созданы.

"Риски, которые мы оцениваем сегодня, конечно же связаны с невероятной близостью зарубежных лабораторий, с участием министерств обороны иностранных государств, третьих стран около российских границ. Это один из высочайших рисков для нашей страны", - сказала она журналистам в рамках III Международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения".

Попова также подчеркнула, что пандемия коронавируса далеко не последняя. По ее словам, нужно быть готовыми, что появятся и другие. Ранее она не исключила, что миру может угрожать пандемия птичьего гриппа, если вирус мутирует и сможет передаваться от человека к человеку.