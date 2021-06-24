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24.06.2021 17:03
Рубрика: В мире

Премьер-министр Киргизии призвал граждан быть ответственнее в третью волну COVID-19

Текст: Артем Петров ( Бишкек)

Глава правительства КР Улукбек Марипов в обращении к киргизстанцам на внеочередном заседании кабмина призвал чувствовать социальную ответственность за жизнь и здоровье близких. "Это будет вкладом каждого в борьбу с распространением коронавируса в стране", - подчеркнул Улукбек Марипов.

Фото: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
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- Мы все помним, каким был "черный июль" 2020 года. Никто не хочет повторения тех печальных событий. От каждого из нас, от соблюдения нами простых санитарных норм зависит здоровье окружающих. Не подвергайте свою жизнь и жизнь родных опасности, избегайте мест массового скопления людей, ограничьте посещение тоев и других подобных мероприятий, - сказал Улукбек Марипов.

По его словам, в кабинете министров не планируют вводить какие-либо жесткие ограничения в стране в связи с накрывающей республику третьей волной коронавируса.

По данным министерства здравоохранения и социального развития КР, ежедневно в Киргизии выявляют от 700 до 900 новых случаев заражения COVID-19. Количество свободных мест в больницах стремительно уменьшается. При этом вакцинировано от коронавируса пока всего 1,5 процента населения республики.

В мире экс-СССР Киргизия Пандемия коронавируса COVID-19

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