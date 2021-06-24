Более 2,5 тысячи москвичей стали постоянными читателями "Красной книги"

В онлайн-проекте департамента природопользования и охраны окружающей среды опубликовано уже 355 историй о редких представителях флоры и фауны столицы. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Недавно подписчики профиля "Красная книга Москвы" в Instagram узнали, как выглядит бабочка кархародус пушистый, где можно встретить жука рогачика жужелицевидного, какие песни поет птица пухляк для привлечения партнера и какая бабочка похожа на шмеля. Самыми интересными, по мнению горожан, стали рассказы о хищнике черном хоре, мхе атрихуме желтоножковом, грибе рядовке сросшейся, птице крачке речной и насекомом кобылке голубокрылой.

Напомним, что в столице обитает 569 представителей уникальной флоры и фауны. Чтобы узнать о них, нужно подписаться на аккаунт проекта в Instagram. Он продлится до зимы 2022 года.