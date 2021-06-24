Доцент РАНХиГС Содном Будатаров поддержал инициативу Светланы Разворотневой о защите московских парков и скверов

Содном Будатаров, доцент кафедры правового обеспечения государственной и муниципальной службы, руководитель Лаборатории по исследованию финансовых, управленческих и технологических основ экономики замкнутого цикла Института государственной службы и управления РАНХиГС поддержал инициативу члена Общественной палаты РФ Светланы Развротневой ограничить строительство в парках и скверах Москвы.

- Как показывают социологические исследования, большинство горожан из многих городских проблем на первое место ставят именно вопрос экологии и создания экологически благоприятной городской среды. Поэтому увеличение "зеленых поясов", создание "зеленых коридоров", объединение парков тропинками и велодорожками, создание единой "зеленой" инфраструктуры - это, конечно, хорошая инициатива, и я считаю, что ее нужно поддержать, - сказал Содном Будатаров.

Ранее правозащитница Разворотнева выступила за расширение особо охраняемых природных территорий, а также парков и скверов столицы с целью улучшения экологической ситуации в городе, а также сохранения уникальных для мегаполиса видов диких животных, насекомых, птиц и растений.

Будатаров пояснил, что возможность, не выезжая за пределы города, буквально в течение 30 минут оказаться в настоящем лесу - большое благо и редкая ценность. Однако, для того, чтобы это благо стало доступно москвичам, а также, чтобы соседство естественной среды обитания диких животных с человеком было комфортным, необходимо создавать соответствующую "зеленую" инфраструктуру.

Так, нужно четко очертить круг разрешенных и неразрешенных деяний на территории парков и природных заповедников, проводить воспитательную и просветительскую работу. Например, вдоль троп нацпарков установить бюветы с водой для многоразовой тары и ограничить использование пластиковых бутылок. Обеспечить дронами, беспилотными аппаратами и цифровыми средствами контроль за возможными правонарушителями, уничтожающими естественные ареалы обитания животных.