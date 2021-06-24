В Москве 24 июня воздух прогреется до +37 градусов

Под влиянием антициклона воздух в Москве 24 июня прогреется до +37 градусов. А это значит, что, скорее всего, будет побит очередной температурный рекорд. Об этом "РГ" рассказали в Метеобюро Москвы и области. По данным синоптиков, пока максимальным значением для 24 июня является температура воздуха +33,5 градуса, зафиксированная в 1948 году.

Из-за жары будет дефицит кислорода, даже в ночные часы показатели останутся ниже нормы на 10-13 единиц. Давление - 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха - не выше 25 процентов. Такой букет метеоусловий - серьезная нагрузка даже на организм здорового человека, не говоря уже о людях с хроническими недугами, страдающих кислородной недостаточностью.

Врачи рекомендуют отказаться от прогулок в дневные часы, и, если нет противопоказаний, пить больше воды. А снимать усталость и раздражительность лучше контрастным душем, теплыми травяными ваннами.