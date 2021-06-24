Вильфанд предупредил москвичей об опасном ультрафиолетовом излучении

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд считает, что в Москве сейчас наблюдается опасный уровень ультрафиолетового излучения. Об этом он рассказал агентству городских новостей "Москва".

По словам Вильфанда, из-за высоких температур и отсутствия осадков уровень ультрафиолетового излучения в столице достиг 6-7 баллов, это опасная величина. И такая ситуация сохранится до конца недели.

Научный руководитель Гидрометцентра посоветовал москвичам в эти дни как можно меньше находиться под открытыми лучами солнца.