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24.06.2021 10:36
Рубрика: Происшествия

Хабаровскую пиццерию оштрафовали на 150 тысяч за отказ кормить детей

Текст: Дина Непомнящая

Владельца одной из пиццерий Хабаровска наказали за то, что он не пускал в заведение посетителей с маленькими детьми.

В Улан-Удэ владельца кафе оштрафовали за банкет

Вывеска "Только для взрослых! С 7 лет" долгое время висела прямо под названием заведения. Несмотря на ее наличие некоторые жители и гости города все же пытались пройти в кафе с недостаточно взрослыми детьми, воспринимая предупреждение, как забавную шутку. Но на входе им объясняли, что действительно обслуживают только посетителей от семи лет и старше, а после просили покинуть заведение и вернуться позже без малышей, либо с ними, когда те подрастут. Такой подход понравился не всем, и на пиццерию неоднократно поступали жалобы.

По мнению Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, претензии вполне обоснованы.

"В силу статьи 426 Гражданского кодекса РФ лицо, осуществляющее предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим лицом в отношении заключения публичного договора, за исключением случаев, предусмотренных законом или иными правовыми актами", - объяснили в пресс-службе ведомства.

Впервые Роспотребнадзор подал иск с требованием признать противоправными действия по установлению возрастного ценза еще в 2018 году. Центральный районный суд Хабаровска требования удовлетворил, но правила кафе так и не поменяло. Теперь вопрос подняли вновь. На административной комиссии управления рассмотрели материалы трех административных расследований и вынесли владельцу пиццерии предупреждение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства. А при рассмотрении очередного дела назначили штраф в 150 тысяч рублей.

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