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24.06.2021 09:21
Рубрика: Общество

Победителю акции "Здоровая Уфа" подарили квартиру

Текст: Гульназ Данилова

В Уфе состоялся розыгрыш призов среди участников акции "Здоровая Уфа", инициированной Общественным фондом развития города.

Фото: AP Photo / Andreea Alexandru
ВОЗ изменила свою позицию по вакцинации детей от COVID-19

Их оказалось довольно много - 38 631 тысяча. Столько человек сделали прививку от новой коронавирусной инфекции с 14 мая по 20 июня, получили флаер с уникальным кодом - своего рода лотерейный билет и зарегистрировали его на сайте акции.

Розыгрыш прошел 23 июня в прямом эфире на городском телеканале. Шансы у всех были равными - победитель выбирался случайным образом автоматически. Главный приз - сертификат на 2,5 миллиона рублей для покупки квартиры - достался уфимке, сделавшей прививку 28 мая в ГКБ № 8. Связаться с ней, к сожалению, не удалось: организаторы сказали, что телефон отключен. Еще 10 человек стали обладателями смартфонов.

- Мы первый раз проводим эту акцию и остались довольны результатом, - рассказала исполнительный директор Общественного фонда развития города Ольга Панчихина. - Участники - невероятные молодцы. Привившись, они позаботились не только о себе, но и об окружающих.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа

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