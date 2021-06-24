Победителю акции "Здоровая Уфа" подарили квартиру

В Уфе состоялся розыгрыш призов среди участников акции "Здоровая Уфа", инициированной Общественным фондом развития города.

Их оказалось довольно много - 38 631 тысяча. Столько человек сделали прививку от новой коронавирусной инфекции с 14 мая по 20 июня, получили флаер с уникальным кодом - своего рода лотерейный билет и зарегистрировали его на сайте акции.

Розыгрыш прошел 23 июня в прямом эфире на городском телеканале. Шансы у всех были равными - победитель выбирался случайным образом автоматически. Главный приз - сертификат на 2,5 миллиона рублей для покупки квартиры - достался уфимке, сделавшей прививку 28 мая в ГКБ № 8. Связаться с ней, к сожалению, не удалось: организаторы сказали, что телефон отключен. Еще 10 человек стали обладателями смартфонов.

- Мы первый раз проводим эту акцию и остались довольны результатом, - рассказала исполнительный директор Общественного фонда развития города Ольга Панчихина. - Участники - невероятные молодцы. Привившись, они позаботились не только о себе, но и об окружающих.