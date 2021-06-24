Сабантуй впервые в истории отпразднуют в игре Minecraft

Татарский национальный праздник Сабантуй впервые в истории отметят в игре Minecraft.

Специальную виртуальную локацию для этого создают студенты Института вычислительной математики и информационных технологий КФУ. Войти в нее и поучаствовать в традиционных татарских играх можно будет 26 июня. Гостями праздника станут известные игровые стримеры Вику Karter и Утенка Джека.

В этот же день Сабантуй будет праздновать и вся Казань на пяти городских площадках.

Сабантуй - в переводе с татарского "праздник плуга". Он посвящен окончанию полевых работ.