Суд оправдал бывшего сити-менеджера Саратова по делу о хищении 40 млн

Кировский районный суд Саратова оправдал бывшего сити-менеджера города Алексея Прокопенко, который обвинялся в растрате и хищении 40 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе суда, экс-чиновник оправдан в связи с его непричастностью к преступлению.

Бывший глава администрации города обвинялся в хищении коммунальных платежей саратовцев через расчетно-кассовый центр. По первоначальным данным речь шла о 500 миллионах рублей, впоследствии сумма ущерба снизилась до 80 миллионов, а к моменту передачи в суд дела экс-сити-менеджера уменьшилась еще в два раза.

Граждане, которых следствие считало сообщниками главы администрации, были осуждены в декабре 2017 года. Сам он к моменту возбуждения уголовного дела в 2014 году уже имел две судимости за халатность и превышение должностных полномочий, вскоре после этого уехал из Саратова и был объявлен в розыск.

В 2019 году Алексей Прокопенко вместе с адвокатом явился к следователю, был сначала взят под арест, но позже освобожден из-под стражи.

Как сообщается на сайте суда, обвинение в отношении Прокопенко было "фактически построено" на показаниях ранее осужденных Александра Исаева, Сергея Биргина и Андрея Гнусарева. Однако в суде эти граждане рассказали, что оговорили градоначальника "под психологическим воздействием сотрудников правоохранительных органов".

Других доказательств вины бывшего чиновника судья в деле не обнаружил.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.