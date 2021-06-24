Суд оправдал бывшего сити-менеджера Саратова по делу о хищении 40 млн

Новости

Путин поздравил Пашиняна с победой его партии на выборах 17:18
Ушла из жизни балетмейстер Мариинского театра Ольга Моисеева 17:14
Летный директор S7 арестован по делу о коммерческом подкупе 17:03
Премьер-министр Киргизии призвал граждан быть ответственнее в третью волну COVID-19 17:03
Депутат ГД поддержал решение "Ахмата" подать в суд на Google 16:54
Сделок с использованием эскроу-счетов в Москве стало в 4,5 раза больше 16:49
Денис Проценко поддержал выдвижение доктора Румянцева в Госдуму 16:48
Более 100 фактов незаконного перекрытия доступа к водоемам нашли в ТиНАО 16:40
Государство поддержит развитие экосистем и платформенных решений 16:24
Московским школьникам предложили создать свой проект для МЭШ 16:06
ВЦИОМ рассказал, как многодневное голосование влияет на доверие к итогам 16:04
В РСТ разъяснили порядок выплат за отмененный тур на курорты Кубани 15:55
ЕС принял cекторальные санкции против Беларуси 15:48
Посол Великобритании прибыла в МИД РФ в связи с инцидентом в Черном море 15:41
В Индии умер первый пациент, заразившийся штаммом "дельта плюс" 15:39
Синоптики сообщили о скором спаде жары в Москве 15:36
Володин: ГД вправе поставить вопрос о запрете на въезд в РФ докладчика ПАСЕ по Крыму 15:36
Эпидемиолог Минздрава призвал вакцинировать детей от COVID-19 15:30
Москвич взял кредиты, заложил квартиру и отдал все деньги аферистам 15:29
В Петербурге скончалась актриса "Улиц разбитых фонарей" Инна Волгина 15:26
В Башкортостане ритуальщики мошенничали с памятниками ветеранам 15:26
Матвиенко: Ситуация COVID-19 в России улучшится к октябрю 15:21
МИД РФ прогнозирует эскалацию из-за инцидента с британским эсминцем 15:18
АТОР разъяснила новые правила въезда в Египет 15:17
Челябинский замгубернатора стала первым ревакцинированным жителем региона 15:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
Могут ли из-за жары повториться московские пожары 2010 года
Могут ли из-за жары повториться московские пожары 2010 года
Эксперты ответили на вопросы работодателей о вакцинации 60% персонала
Эксперты ответили на вопросы работодателей о вакцинации 60% персонала
24.06.2021 16:56
Рубрика: Происшествия

Суд оправдал бывшего сити-менеджера Саратова по делу о хищении 40 млн

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

Кировский районный суд Саратова оправдал бывшего сити-менеджера города Алексея Прокопенко, который обвинялся в растрате и хищении 40 миллионов рублей.

Фото: istock
Треть жителей ЕС использовали связи для доступа к медуслугам в пандемию

Как сообщили в пресс-службе суда, экс-чиновник оправдан в связи с его непричастностью к преступлению.

Бывший глава администрации города обвинялся в хищении коммунальных платежей саратовцев через расчетно-кассовый центр. По первоначальным данным речь шла о 500 миллионах рублей, впоследствии сумма ущерба снизилась до 80 миллионов, а к моменту передачи в суд дела экс-сити-менеджера уменьшилась еще в два раза.

Граждане, которых следствие считало сообщниками главы администрации, были осуждены в декабре 2017 года. Сам он к моменту возбуждения уголовного дела в 2014 году уже имел две судимости за халатность и превышение должностных полномочий, вскоре после этого уехал из Саратова и был объявлен в розыск.

В 2019 году Алексей Прокопенко вместе с адвокатом явился к следователю, был сначала взят под арест, но позже освобожден из-под стражи.

Как сообщается на сайте суда, обвинение в отношении Прокопенко было "фактически построено" на показаниях ранее осужденных Александра Исаева, Сергея Биргина и Андрея Гнусарева. Однако в суде эти граждане рассказали, что оговорили градоначальника "под психологическим воздействием сотрудников правоохранительных органов".

Других доказательств вины бывшего чиновника судья в деле не обнаружил.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов

Главное сегодня

Путин: Нужно укреплять механизмы, обеспечивающие запрет на разработку биооружия
Песков: Вакцинация от коронавируса остается добровольной
Захарова сообщила о жестком демарше британскому послу
Попова заявила об угрозе "инфодемии" в условиях COVID-19
Летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода до 12 июля
ВС РФ разъяснил, как исправлять судебные ошибки в гражданских спорах
Взыскание алиментов перейдет в онлайн-формат к 2023 году