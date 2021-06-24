В Перми подросток зарезал ребенка

Новости

Лавров: Поражает реакция НАТО и ЕС на выход России из ДОН 12:21
В Москве у заболевших коронавирусом могут заморозить QR-коды 12:21
Захарова прокомментировала смерть бизнесмена Макафи 12:19
Свыше 400 австрийцев записались в космонавты 12:18
Депутат поддержала инициативу о запрете электросамокатов для виновников аварий 12:15
Концепцию развития транспорта в Приморье представят на ВЭФ-2021 в сентябре 12:10
Вышел первый трейлер ремейка "Тёрнера и Хуча" 12:09
В Крыму поставили суточный рекорд вакцинации от COVID-19 12:07
Менеджер: певица МакSим по-прежнему находится в коме 12:03
Власти Москвы назвали условия получения QR-кодов 11:59
Попова заявила об опасности для России от ряда зарубежных лабораторий 11:57
В ГИБДД не поддержали инициативу о возвращении знака "шипы" на автомобили 11:56
Масштаб стихии в Ялте сфотографировали с воздуха 11:55
России потребуется не менее 5 млн трудовых мигрантов 11:51
В Крыму два экс-депутата получили срок за мошенничество с землей 11:42
Суд взыскал с экс-главы Коми и его сообщников 64 млн рублей ущерба 11:41
Штамм COVID-19 "Дельта плюс" выявлен в пяти странах 11:40
Хуснуллин: Ввод жилья нужно увеличивать на 5 млн кв.м ежегодно 11:39
Нарышкин: США за 20 лет не добились гражданского примирения в Афганистане 11:37
В Севастополе МЧС разрешило открыть 17 из 30 пляжей 11:35
В Алуште станут подавать воду 17 часов в сутки 11:25
Братья из ЮАР украли биткоины на 3,6 миллиарда долларов 11:22
Суд в Крыму арестовал подозреваемого в шпионаже в пользу Украины 11:20
Калининградский суд зарегистрировал иск Земфиры к Гришковцу 11:15
У вокалиста Blink-182 Марка Хоппуса обнаружен рак 11:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как подготовить ребенка к школе
Как подготовить ребенка к школе
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
Могут ли из-за жары повториться московские пожары 2010 года
Могут ли из-за жары повториться московские пожары 2010 года
24.06.2021 12:10
Рубрика: Происшествия

В Перми подросток зарезал ребенка

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

В Перми возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего местного жителя, которого подозревают в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в", частью 2, статьи № 105 УК РФ "Убийство малолетнего".

В Перми студенты колледжа напали с ножом на таксиста

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, следствием было установлено, что накануне подозреваемый, вооружившись ножом, напал на улице на 13-летнего ребенка и нанес ему ножевые ранения. Мальчик был доставлен в больницу, ему была оказана медицинская помощь, но позже он скончался от полученных ран.

Через несколько часов подозреваемый был задержан сотрудниками полиции.

Расследование уголовного дела в его отношении продолжается.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь

Главное сегодня

Путин: Нужно укреплять механизмы, обеспечивающие запрет на разработку биооружия
МИД РФ о Defender: Поведение на грани столкновения с "тяжелейшими последствиями"
Летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода до 12 июля
Володин призвал жестко пресекать торговлю поддельными сертификатами о вакцинации
Москве разъяснили правила посещения общепита для детей и подростков
ВС РФ разъяснил, как исправлять судебные ошибки в гражданских спорах
Взыскание алиментов перейдет в онлайн-формат к 2023 году