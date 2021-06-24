В Перми подросток зарезал ребенка

В Перми возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего местного жителя, которого подозревают в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в", частью 2, статьи № 105 УК РФ "Убийство малолетнего".

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, следствием было установлено, что накануне подозреваемый, вооружившись ножом, напал на улице на 13-летнего ребенка и нанес ему ножевые ранения. Мальчик был доставлен в больницу, ему была оказана медицинская помощь, но позже он скончался от полученных ран.

Через несколько часов подозреваемый был задержан сотрудниками полиции.

Расследование уголовного дела в его отношении продолжается.