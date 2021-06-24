В Стерлитамаке загорелся ангар рядом со складом с порохом

В Стерлитамаке загорелось здание склада завода "Авангард", расположенное на улице Олега Кошевого, 2.

Как сообщили в ГУ МЧС по РБ, информация о пожаре поступила в 08.47 по московскому времени.

На место незамедлительно выехали спасатели. К их приезду огонь бушевал на площади 1280 квадратных метров. К тушению привлечено 72 человека и 25 единиц техники.

Точной информацией о том, что хранилось на складе, в пресс-службе МЧС по РБ не располагают. По сообщению РИА Новости, по соседству с очагом горения находится склад с 200 тоннами пороха.

- Угроза распространения огня существует, но сил и средств привлечено достаточно. Ситуация находится на контроле. Сообщений о пострадавших не поступало. Также отсутствует угроза для жителей города, - уточнили подробности в спасательном ведомстве.

В 10.45 по московскому времени огонь удалось локализовать.

В 11.23 удалось справиться с открытым горением. По уточненным данным, пожар охватил здание склада площадью 1200 квадратных метров и 1500 "квадратов" открытой площадки.