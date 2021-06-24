Жительницу Красноярска арестовали за попытку убить девочку ножницами

Суд принял решение об аресте жительницы Красноярска, против которой возбуждены уголовные дела о побоях и покушении на убийство малолетнего. Об этом проинформировал главк Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

Ранее 35-летнюю горожанку задержали в связи с получившей общественный резонанс историей: женщина применила силу, поставив на колени девятилетнего мальчика, который якобы оскорбил ее сына. Полиция краевого центра возбудила уголовное дело о побоях, а затем стало известно, что агрессивная красноярка вскоре после инцидента с мальчиком пыталась убить, как полагают следователи, 12-летнюю школьницу.

По информации сыщиков, 18 июня на детской площадке нетрезвая сибирячка разозлилась на чужую девочку. Женщина достала из сумки маникюрные ножницы и несколько раз ударила ими ребенка в висок. Девочку с рвано-резаными ранами доставили в больницу, там врачи наложили пострадавшей швы.

В СК уточнили, что злоумышленница не довела преступный замысел до конца по независящим от нее обстоятельствам - на помощь раненой пришли неравнодушные горожане.