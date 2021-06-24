Мишустин дал поручения по итогам совещания о развитии СКФО в Пятигорске

Премьер-министр Михаил Мишустин дал министерствам и ведомствам поручения по развитию Северного Кавказа. Они подготовлены по итогам его рабочей поездки в Пятигорск, где обсуждались вопросы социально-экономического развития макрорегиона.

- Минэкономразвития до 1 июля составит методические рекомендации по разработке моделей экономического развития регионов Северного Кавказа. Сами модели должны быть сформированы региональными властями до 10 июля, а до 15 июля - подготовлены к рассмотрению в Координационном центре правительства. К 1 октября в правительство будут представлены предложения по конкретным мероприятиям и объектам, которые необходимо включить в формируемую программу развития округа.

- До 1 июля Минэкономразвития и Минфину поручено завершить разработку модели господдержки инвестиционной привлекательности регионов Кавказа, а до 1 августа тем же министерствам вместе с ФНС нужно разработать систему мер по уменьшению доли теневого сектора в экономике макрорегиона.

- До 30 сентября профильным ведомствам необходимо проанализировать состояние курортно-санаторного комплекса Кавказских Минеральных Вод и представить предложения по привлечению внебюджетных инвестиций в его развитие.

- Минтранс, Минэкономразвития, Минприроды и Минфин подготовят возможные маршруты дороги, которая соединит туристические кластеры Северного Кавказа и Причерноморья, определят ее предварительную стоимость и источники финансирования. Срок исполнения - 15 сентября.

- Минстрой, Минэкономразвития и регионы Северного Кавказа подготовят комплексные программы модернизации действующей коммунальной инфраструктуры. Цель - экономически устойчивая работа коммунального комплекса как необходимое условие привлечения частных инвестиций. Местным властям также рекомендовано создать в регионах единые государственные расчетные центры для начисления и приема платежей, принять меры по сокращению дебиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций.