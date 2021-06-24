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24.06.2021 17:52

В Дагестане проведут масштабные работы на энергообъектах

Первый заместитель генерального директора - главный инженер компании "Россети" Андрей Майоров завершил рабочую поездку в Дагестан. В ходе визита он посетил объекты семи районных электрических сетей центра и юга республики, где минувшей зимой фиксировались технологические нарушения из-за сложных погодных условий.
Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ" Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ"
Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ"

В поездке технического руководителя холдинга сопровождали первый заместитель генерального директора - главный инженер "Россети Северный Кавказ" Виктор Абаимов, директор филиала "Дагэнерго" Магомед Абдурашидов, руководители структурных подразделений компании.

В Махачкале состоялась встреча с врио главы Дагестана Сергеем Меликовым, на которой рассмотрены вопросы повышения надежности сетевого комплекса и подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду. "У нас есть линии электропередачи, которые установлены еще в 1957 году. Сегодня в первую очередь нужно заменить непригодные для эксплуатации объекты. Для этого "Россетями" предусмотрены средства, ведется работа, нас поддерживает министр энергетики России. Мы хотим значительно снизить аварии и сократить сроки их устранения", - отметил глава региона.

"В последнее время сетевой комплекс все чаще сталкивается с ростом числа опасных метеоявлений. В зоне повышенного риска традиционно находится Дагестан. В этой связи необходима реализация программ обеспечения надежности электроснабжения в полном объеме и в срок. Постоянную поддержку в проводимой работе оказывает руководство республики", - отметил Андрей Майоров.

Всего в рамках ремонтной программы-2021 планируются работы на 341 воздушной линии 6-10 киловольт. Энергетики заменят свыше 8000 опор, 910 километра провода и 247 коммутационных аппаратов, отремонтируют порядка 1300 трансформаторных подстанций.

Кроме того, Андрей Майоров провел заседание Штаба по подготовке филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" к ОЗП 2021-2022 годов.

Пресс-релиз подготовлен "Россети Северный Кавказ"

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