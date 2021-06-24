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24.06.2021,  
12:50
Текст:  Антон Валагин

Скрытность АПЛ типа "Борей" повысят насосом

Фото: Олег Кулешов/РИА Новости Фото: Олег Кулешов/РИА Новости
Фото: Олег Кулешов/РИА Новости

На МВМС-2021 в Петербурге представлен макет осушительного насоса для атомных ракетоносцев типа "Борей". Агрегат имеет исключительные виброшумовые характеристики, обеспечивая скрытность подлодки, пишет FlotProm.

Фото: Павел Львов / РИА Новости
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Насос разработан по заказу проектировщика "Бореев" ЦКБ "Рубин".

- Агрегат мощностью 75 кВт обладает характеристиками лодочного оборудования поколения 4+, выполнен из отечественных комплектующих и обеспечивает перекачку воды со скоростью 20-100 кубометров в час, - рассказал главный инженер компании-изготовителя Вячеслав Дровецкий.

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