Скрытность АПЛ типа "Борей" повысят насосом

На МВМС-2021 в Петербурге представлен макет осушительного насоса для атомных ракетоносцев типа "Борей". Агрегат имеет исключительные виброшумовые характеристики, обеспечивая скрытность подлодки, пишет FlotProm.

Насос разработан по заказу проектировщика "Бореев" ЦКБ "Рубин".

- Агрегат мощностью 75 кВт обладает характеристиками лодочного оборудования поколения 4+, выполнен из отечественных комплектующих и обеспечивает перекачку воды со скоростью 20-100 кубометров в час, - рассказал главный инженер компании-изготовителя Вячеслав Дровецкий.