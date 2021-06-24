Ушла из жизни балетмейстер Мариинского театра Ольга Моисеева

На 93-м году жизни умерла народная артистка СССР Ольга Николаевна Моисеева - балетмейтер-репетитор Мариинского театра, в прошлом - балерина этого театра, ученица Агриппины Вагановой. Об этом сообщили в официальном аккаунте театра сети "Вконтакте".

"Весь творческий путь Ольги Николаевны связан с Мариинским театром. Поступив в труппу после окончания Ленинградского хореографического училища в 1947 году, она не расставалась с родным театром до последних дней", - сказано в сообщении.

Ольга Моиссева танцевала ведущие партии: Одетту-Одиллию, Жизель, Раймонду, Китри, Зарему, Мехменэ-Бану и другие. Ее исполнение становилось образцом выразительности танца и примером продуманных до мелочей интерпретаций роли. Для каждой героини она искала что-то свое, поэтому ее исполнение всегда было отличимо.

Собственно, этого она добивалась и от молодежи, когда перешла на преподавательскую работу. Среди ее учениц - Галина Мезенцева, Юлия Махалина, Алтынай Асылмуратова, Ирма Ниорадзе и многие другие, имена которых составляют славу современного балета.