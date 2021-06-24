В Петербурге установлен новый рекорд по вакцинации от СОVID-19

Рекордное число петербуржцев накануне вакцинировались от COVID-19: 10 132 человека, вторая прививка сделана 6 120 горожанам. Ранее самое большое число привившихся было зафиксировано в феврале - 9 502 человека. Об этом сообщили в правительстве Северной столицы.

Всего с начала массовой вакцинации привито 811 895 человек (из них 676 001 полностью завершили цикл вакцинации). За все время в город поступило почти один миллион комплектов доз вакцин. Если быть точными: 952 102 комплекта, из них 17 160 - "КовиВак" и 27 540 - "ЭпиВакКорона". Все остальное пришлось на долю "Спутника-V". Сейчас в городе осталось порядка 140 тысяч комплектов доз вакцин, и ожидаются новые поставки.

Единственное, что желающим привиться именно "КовиВаком" придется подождать следующей поставки: на остаток вакцины уже сформирована очередь. "Спутник-V" есть во всех прививочных пунктах, "ЭпиВакКорона" - только в определенных (адреса есть на сайте Комитета по здравоохранению города).

Сейчас в Северной столице работают 134 стационарных пункта вакцинации, они открыты на базе городских, федеральных и частных медицинских учреждений. Работают выездные прививочные бригады при поликлиниках. Дополнительно развернуто 25 мобильных пунктов. Привиться теперь можно практически везде: даже на Финляндском вокзале, откуда горожане массово выезжают на дачи.