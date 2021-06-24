Новости

Хуснуллин: Необходимо пересмотреть нормативы парковочных мест 13:44
Минфин поддержал введение экспортных пошлин на металлопродукцию 13:37
Инфекционист пояснил, как жара влияет на самочувствие сделавших прививку 13:35
Белоусов объяснил необходимость новых пошлин на экспорт металлов 13:25
В Кремле положительно оценивают инициативу проведения саммита Россия-ЕС 13:23
На какие кафе в Москве не распространяется система QR-кодов 13:17
Кабмин выделит 1,5 млрд рублей на льготные билеты на рейсы "Авроры" 13:14
Песков: Путин хорошо оценивает работу Кадырова на посту главы Чечни 13:13
В Ленобласти годовалый ребенок выполз на проезжую часть перед машиной 13:12
Акции металлургических компаний рухнули на новостях о новых пошлинах 13:11
На Чукотке прокуратура добилась выделения средств на сельские дороги 13:08
Первая партия российской вакцины "Спутник V" прибыла в Египет 12:59
Развитием агломераций займется институт пространственного развития 12:57
В аптеки и продуктовые магазины Москвы можно будет попасть без QR-кода 12:57
РАНХиГС: В России растет число приверженцев ЗОЖ 12:54
Скрытность АПЛ типа "Борей" повысят насосом 12:50
В Петербурге установлен новый рекорд по вакцинации от СОVID-19 12:48
Путин выступит с обращением к выпускникам 25 июня 12:47
Какое наказание грозит школьникам, ворующим ниппели ради видео в TikTok 12:45
Заявления на новые пособия одиноким родителям начнут принимать 1 июля 12:36
Правительство выделит свыше 10 млрд рублей на спецвыплаты беременным 12:33
В Москве предупредили водителей о возросшей опасности из-за жары 12:30
Попова заявила об угрозе "инфодемии" в условиях COVID-19 12:22
Лавров: Поражает реакция НАТО и ЕС на выход России из ДОН 12:21
В Москве у заболевших коронавирусом могут заморозить QR-коды 12:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как подготовить ребенка к школе
Как подготовить ребенка к школе
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
Могут ли из-за жары повториться московские пожары 2010 года
Могут ли из-за жары повториться московские пожары 2010 года
24.06.2021 12:48
Рубрика: Общество

В Петербурге установлен новый рекорд по вакцинации от СОVID-19

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)

Рекордное число петербуржцев накануне вакцинировались от COVID-19: 10 132 человека, вторая прививка сделана 6 120 горожанам. Ранее самое большое число привившихся было зафиксировано в феврале - 9 502 человека. Об этом сообщили в правительстве Северной столицы.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Власти Москвы назвали условия получения QR-кодов

Всего с начала массовой вакцинации привито 811 895 человек (из них 676 001 полностью завершили цикл вакцинации). За все время в город поступило почти один миллион комплектов доз вакцин. Если быть точными: 952 102 комплекта, из них 17 160 - "КовиВак" и 27 540 - "ЭпиВакКорона". Все остальное пришлось на долю "Спутника-V". Сейчас в городе осталось порядка 140 тысяч комплектов доз вакцин, и ожидаются новые поставки.

Единственное, что желающим привиться именно "КовиВаком" придется подождать следующей поставки: на остаток вакцины уже сформирована очередь. "Спутник-V" есть во всех прививочных пунктах, "ЭпиВакКорона" - только в определенных (адреса есть на сайте Комитета по здравоохранению города).

Сейчас в Северной столице работают 134 стационарных пункта вакцинации, они открыты на базе городских, федеральных и частных медицинских учреждений. Работают выездные прививочные бригады при поликлиниках. Дополнительно развернуто 25 мобильных пунктов. Привиться теперь можно практически везде: даже на Финляндском вокзале, откуда горожане массово выезжают на дачи.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин: Нужно укреплять механизмы, обеспечивающие запрет на разработку биооружия
Песков: Вакцинация от коронавируса остается добровольной
Захарова сообщила о жестком демарше британскому послу
Попова заявила об угрозе "инфодемии" в условиях COVID-19
Летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода до 12 июля
Как подготовить ребенка к школе
Назван топ-7 напитков для утоления жажды в жару