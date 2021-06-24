Под Волгоградом погибла семья из четырех человек

В Волгоградской области сотрудники Следственного комитета устанавливают причины гибели семьи из четырех человек. По предварительной информации 74-летний пенсионер, его супруга, дочь и внук погибли от отравления парами химического вещества.

Как сообщает пресс-служба СК региона, трагедия произошла в поселке Колхозная Ахтуба. При очистке водяной скважины пожилой мужчина потерял сознание.

Его обнаружила супруга, которая, желая помочь, спустилась в помещение насосной, и также лишилась чувств. Дочь и внук пенсионеров погибли, пытаясь спасти родителей.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты территориального подразделения СКР. Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.