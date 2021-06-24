"Россети Юг" проведет бесплатные экскурсии в трех южных городах

Компания "Россети Юг" проводит традиционные ежегодные экскурсии "Огни большого города". Проект приурочен ко Дню компании и проводится летом уже на протяжении нескольких лет.

В этом сезоне он состоится в трех городах - Ростов-на-Дону, Волгоград и Астрахань - и станет логичным продолжением городских путешествий, организованных компанией в 2018-2020 годах.

Серия экскурсий 2021 года стартует 28 июня и продлится до 2 июля. Ведущие гиды проведут для участников увлекательный экскурс в историю электрификации столиц трех регионов. Проект "Огни большого города" поддерживают профессиональные экскурсоводы - Алексей Павловский, Наталья Туйгунова, Оксана Камнева.

Благодаря "Россети Юг" экскурсанты посетят главные достопримечательности своего города, связанные с энергетикой и не только. В каждой экскурсии в каждом из городов будет изюминка. Участники получат уникальную возможность увидеть одни из первых городских энергообъектов и посетить самый современный энергообъект. История энергетики гармонично вплетается в рассказ о развитии трех мегаполисов.

Чтобы увидеть историческую опору ЛЭП и памятник братьям Нобелям в Волгограде, подворья, построенные в 19 веке в Астрахани, узнать историю первого электрического кинотеатра, побывать у дома-гиганта в центре Ростова-на-Дону, нужно только зарегистрироваться по телефону или электронной почте и получить подтверждение в ответ.

Мероприятия проводятся с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, а количество участников не превышает 15 человек.

Контакты для регистрации.

Ростов-на-Дону: тел.: 8 (863) 307-08-37 или эл. почта: press-centre@rosseti-yug.ru

Волгоград: тел.: 8 (8442) 96-45-07 или эл. почта: fialkozhd@ve.rosseti-yug.ru

Астрахань: тел.: 8-902-350-52-52 или эл. почта: kurmanovans@ae.rosseti-yug.ru