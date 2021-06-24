Астраханское село закрыли на карантин из-за COVID-19

Правительство Астраханской области подписало постановление о введении жесткого карантина на территории села Зензели Лиманского района: с 00:00 часов 25 июня запрещены въезд и передвижение по населенному пункту, за исключением походов в магазин, на работу, к врачу, выноса мусора и выгула домашних животных.

При этом сельчане должны соблюдать масочный режим и дистанцию 1,5- 2 метра друг от друга. Из села можно выехать при условии 14-дневной изоляции и отрицательного теста на COVID-19. За соблюдением карантина следят сотрудники полиции. Меры не распространяются на тех, кто сделал прививку или получил иммунитет к COVID-19 после болезни.

Как сообщили "РГ" в управлении Роспотребнадзора по области, жесткий карантин веден в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом в населенном пункте. Из двух тысяч жителей села заболели 135 человек.

- Они все под наблюдением врачей, тяжелых случаев нет, - сообщили в ведомстве. - Время снятия ограничений будет зависеть от ситуации. Жителей нужно изолировать, чтобы больше не было распространения заболеваемости.