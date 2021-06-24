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24.06.2021 18:52
Рубрика: Общество

Ректор МФЮА поддержал инициативу довести стипендии до прожиточного минимума

Текст: Анна Полтавцева

Инициативу члена Общественной палаты РФ Евгения Нифантьева поднять студентам стипендии до прожиточного минимума поддержал ректор Московского финансово-юридического университета (МФЮА) Алексей Забелин.

Евгений Нифантьев организовал для студентов онлайн-пикник

"Студенты - это наше будущее. И чем лучше они будут жить и учиться, тем крепче и сильнее будет наша страна. Сейчас, в век технологий, будущее нашей страны зависит вовсе не от сырьевых ресурсов, а от высококачественного специалиста, от того, какую высокотехнологичную современную продукцию он будет выпускать", - отметил Забелин.

Для этого, по его мнению, студентов нужно качественно учить, что удастся лишь в том случае, если они будут сытыми, а не голодными.

"Безусловно, я сторонник того, чтобы студентам подняли уровень стипендиального обеспечения как минимум до прожиточного минимума. У нас социальное государство. И оно должно обеспечивать, прежде всего, развитие своих граждан, которые в свою очередь будут развивать в ней технологии, науку, промышленность, производство", - добавил ректор МФЮА.

Напомним, что Евгений Нифантьев предложил повысить стипендии студентам до прожиточного минимума за счет средств федерального бюджета, чтобы будущие специалисты имели материальную поддержку от государства и могли покупать все самое необходимое. Эту идею он планирует вынести на общественные обсуждения.

Ранее московские студенты поддержали эту инициативу флешмобом "Хочу учиться". В униформе курьеров, официантов, продавцов они провели акцию. Тем самым они рассказали, что вынуждены совмещать учебу с различными подработками, что негативно сказывается на успеваемости.

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