Свыше 400 австрийцев записались в космонавты

Европейское космическое агентство (ЕКА) получило 464 заявки от австрийцев, 115 из которых - женщины, на получение должности астронавта. По всей вероятности, они столкнутся с жесткой конкуренцией, так как в ведомство с этой целью обратились 22 589 претендентов со всех стран Евросоюза.

"Быть ​​астронавтом - это мечта", - цитирует генерального директора ЕКА Йозефа Ашбахера, выходца из Австрии, газета Kronen Zeitung. По его словам, новый космический экипаж станет известен не раньше конца следующего года. Требуются четыре-шесть постоянных астронавтов и "резерв" до 20 человек.

Процесс отбора состоит из шести этапов. Кандидаты должны иметь как минимум степень магистра естественных наук, инженерии, математики или информатики. Возрастное ограничение составляет 50 лет. Доля женщин выросла примерно до 24 процентов, тогда как десять лет назад она составляла всего 15 процентов.

На новую должность астронавта с ограниченными физическими возможностями подали заявки более 200 человек. В этой категории соревнуются два австрийца.

В ЕКА отмечают значительный рост интереса к работе в космосе. Если на должность астронавта в 2008 году претендовали 8413 заинтересованных лиц, то уже в текущем году более 22 тысяч. Прием заявок закончился 18 июня, но окончательные цифры желающих еще не подведены.