Свыше 400 австрийцев записались в космонавты

Новости

Хуснуллин: Необходимо пересмотреть нормативы парковочных мест 13:44
Минфин поддержал введение экспортных пошлин на металлопродукцию 13:37
Инфекционист пояснил, как жара влияет на самочувствие сделавших прививку 13:35
Белоусов объяснил необходимость новых пошлин на экспорт металлов 13:25
В Кремле положительно оценивают инициативу проведения саммита Россия-ЕС 13:23
На какие кафе в Москве не распространяется система QR-кодов 13:17
Кабмин выделит 1,5 млрд рублей на льготные билеты на рейсы "Авроры" 13:14
Песков: Путин хорошо оценивает работу Кадырова на посту главы Чечни 13:13
В Ленобласти годовалый ребенок выполз на проезжую часть перед машиной 13:12
Акции металлургических компаний рухнули на новостях о новых пошлинах 13:11
На Чукотке прокуратура добилась выделения средств на сельские дороги 13:08
Первая партия российской вакцины "Спутник V" прибыла в Египет 12:59
Развитием агломераций займется институт пространственного развития 12:57
В аптеки и продуктовые магазины Москвы можно будет попасть без QR-кода 12:57
РАНХиГС: В России растет число приверженцев ЗОЖ 12:54
Скрытность АПЛ типа "Борей" повысят насосом 12:50
В Петербурге установлен новый рекорд по вакцинации от СОVID-19 12:48
Путин выступит с обращением к выпускникам 25 июня 12:47
Какое наказание грозит школьникам, ворующим ниппели ради видео в TikTok 12:45
Заявления на новые пособия одиноким родителям начнут принимать 1 июля 12:36
Правительство выделит свыше 10 млрд рублей на спецвыплаты беременным 12:33
В Москве предупредили водителей о возросшей опасности из-за жары 12:30
Попова заявила об угрозе "инфодемии" в условиях COVID-19 12:22
Лавров: Поражает реакция НАТО и ЕС на выход России из ДОН 12:21
В Москве у заболевших коронавирусом могут заморозить QR-коды 12:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как подготовить ребенка к школе
Как подготовить ребенка к школе
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
Могут ли из-за жары повториться московские пожары 2010 года
Могут ли из-за жары повториться московские пожары 2010 года
24.06.2021 12:18
Рубрика: В мире

Свыше 400 австрийцев записались в космонавты

Текст: Александр Саможнев

Европейское космическое агентство (ЕКА) получило 464 заявки от австрийцев, 115 из которых - женщины, на получение должности астронавта. По всей вероятности, они столкнутся с жесткой конкуренцией, так как в ведомство с этой целью обратились 22 589 претендентов со всех стран Евросоюза.

Фото: NASA
Обнаружен загадочный космический объект, приближающийся к Земле

"Быть ​​астронавтом - это мечта", - цитирует генерального директора ЕКА Йозефа Ашбахера, выходца из Австрии, газета Kronen Zeitung. По его словам, новый космический экипаж станет известен не раньше конца следующего года. Требуются четыре-шесть постоянных астронавтов и "резерв" до 20 человек.

Процесс отбора состоит из шести этапов. Кандидаты должны иметь как минимум степень магистра естественных наук, инженерии, математики или информатики. Возрастное ограничение составляет 50 лет. Доля женщин выросла примерно до 24 процентов, тогда как десять лет назад она составляла всего 15 процентов.

На новую должность астронавта с ограниченными физическими возможностями подали заявки более 200 человек. В этой категории соревнуются два австрийца.

В ЕКА отмечают значительный рост интереса к работе в космосе. Если на должность астронавта в 2008 году претендовали 8413 заинтересованных лиц, то уже в текущем году более 22 тысяч. Прием заявок закончился 18 июня, но окончательные цифры желающих еще не подведены.

В мире Европа Австрия Общество Космос

Главное сегодня

Путин: Нужно укреплять механизмы, обеспечивающие запрет на разработку биооружия
Песков: Вакцинация от коронавируса остается добровольной
Захарова сообщила о жестком демарше британскому послу
Попова заявила об угрозе "инфодемии" в условиях COVID-19
Летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода до 12 июля
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
Россия и США займутся восстановлением нормальной работы дипмиссий