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24 июня 2021 г.

Указ губернатора Тульской области от 24 июня 2021 года № 69 "О внесении дополнения в указ Губернатора Тульской области от 15 июня 2021 года № 62"

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тульской области, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан в сфере охраны здоровья, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", . Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Законом Тульской области от 2 февраля 1998 года № 75-ЗТО "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Тульской области", с учетом предложений Главного государственного санитарного врача по Тульской области, на основании статьи 33 Устава (Основного Закона) Тульской области постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Тульской области от 15 июня 2021 года № 62 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" следующее дополнение:

дополнить указ пунктом 10.1 следующего содержания:

"10.1. Рекомендовать организациям независимо от форм собственности и индивидуальным предпринимателям приостановить:

деятельность ночных клубов, баров, дискотек, караоке-клубов, бильярдных, боулингов, кальянных в период с 00.00 час. до 6.00 час.;

деятельность детских игровых комнат (игровых залов, игротек) и аттракционов, расположенных в торговых, торгово-развлекательных центрах;

оказание услуг общественного питания в зонах фуд-кортов в торговых, торгово-развлекательных центрах, за исключением дистанционной торговли и самовывоза.

Рекомендовать организациям независимо от форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по публичной демонстрации кинофильмов, проведению выставок, культурных и зрелищных мероприятий, по показу спектаклей и представлений, в том числе цирковых, а также по проведению спортивных мероприятий, заполнять места проведения указанных мероприятий не более 30 процентов от общей вместимости.

Рекомендовать гражданам, находящимся на территории Тульской области, воздержаться от посещения территорий парков культуры и отдыха, а также территорий общественных пространств в период с 00.00 час. до 6.00 час.".

2. Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Тульской области А.Г.Дюмин



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