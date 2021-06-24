Указ главы Республики Тыва от 23 июня 2021 года № 204 "О внесении изменения в приложение № 1 к Указу Главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 г. № 76а"

В соответствии с подпунктами "у" и "ф" пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и на основании предписания Главного государственного санитарного врача по Республике Тыва от 21 июня 2021 г. № 351 о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятиях постановляю:

1. Внести в приложение № 1 к Указу Главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 г. № 76а "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-пСоV, на территории Республики Тыва" изменение, дополнив пунктом 8 следующего содержания:

"8. Перенести сроки проведения запланированных массовых деловых, общественно-политических, спортивных, культурных, развлекательных мероприятий на период с 22 июня до 18 июля 2021 года на более поздние сроки.".

2. Разместить настоящий Указ на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Тыва В.Ховалыг







