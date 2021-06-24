Умер актер из "Они сражалась за Родину" Ёрмахмад Аралев

Советский, таджикский актер и режиссер Ёрмахмад Аралев скончался на 68-м году жизни вечером 23 июня в Душанбе.

По словам близких, в последние годы кинематографист страдал от сахарного диабета, передает Asia-Plus.

Прощание с актером состоялось 24 июня у его дома. Затем Аралев был похоронен на кладбище Сари Осиё.

Ёрмахмад Аралев родился 9 марта 1954 года. В 1975-м окончил актерский (мастерская Сергея Бондарчука) и режиссерский (мастерская Таланкина, 1983 год) факультеты Всесоюзного Государственного института кинематографии.

В семидесятых - актер академического театра драмы имени Лохути. С 1984 по 1992 год работал на киностудии "Таджикфильм". В 1991-1992 годах - секретарь Союза кинематографистов Таджикистана.

Среди актерских работ - "Ураган в долине", "Осада", "Человек меняет кожу", "Лошади под луной", "Заложник", "Случай в аэропорту", "Они сражались за Родину".

Режиссер документальных фильмов "Звездный час Дангары", "Ожившая легенда", "Утоление жажды" и "Дни ущербной луны", а также художественных картин "Сафо", "Репутация" и "Кумир". Также режиссировал киножурнал "Советский Таджикистан".