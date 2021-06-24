В аптеки и продуктовые магазины Москвы можно будет попасть без QR-кода

COVID-free режим в Москве не будет распространяться на продуктовые магазины и аптеки - попасть в них по-прежнему можно будет беспрепятственно, не предъявляя QR-код о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательном ПЦР-тесте. Такое пояснение дали в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Действующий указ мэра Москвы №35-УМ от 22 июня 2021 года не распространяет свое действие на продуктовые магазины и аптеки", - уточнили в штабе.

Из указа, напомним, следует, что с 28 июня посещать заведения общепита смогут только те, кто сделал прививку от коронавируса, переболел в течение последних шести месяцев или имеет отрицательный ПЦР-тест - подтвердить это можно будет с помощью QR-кода.

Новые ограничения вызваны резким ростом числа заболевших, который наблюдается в Москве и других регионах в последние дни.