Володин: ГД вправе поставить вопрос о запрете на въезд в РФ докладчика ПАСЕ по Крыму

Госдума имеет право поставить перед МИД РФ вопрос о запрете на въезд в страну для докладчика Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Крыму. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин, комментируя оскорбительную для РФ резолюцию, подготовленную в ПАСЕ на основе доклада представителя Исландии.

Резолюция ПАСЕ с призывом не применять российское законодательство на территории Крыма и содержащая обвинение РФ в ущемлении крымских татар построена на "набивших оскомину штампах", отметил Володин в своем Telegram-канале.

Докладчица по этой теме - представитель Исландии Сунна Эварсдоттир - "представила ложную информацию, исказила реальную ситуацию", считает он. "Это был недружественный шаг, и мы вправе поставить перед МИДом вопрос о запрете для нее въезда в Россию", - подчеркнул парламентарий.

На встрече с председателем парламента Исландии, которая ожидается 29 июня, спикер собирается поднять вопрос о "необъективной и оскорбительной резолюции".

Он напомнил, что Сунна Эварсдоттир в Крыму никогда не бывала, "ситуацию не знает, с местными жителями не говорила". "Посчитала достаточным использовать набивший оскомину набор штампов - "аннексия", "репрессии", "ущемление прав", - заявил Володин. - На том и построила свой "революционный призыв" - вернуть в Крым украинский закон. Как же далека ПАСЕ от народа и реальной жизни".

Он также обратил внимание, что крымско-татарский язык получил статус государственного, наравне с русским и украинским, лишь после вхождения полуострова в состав РФ. Кроме того, крымские татары работают в органах власти, избраны в Государственную Думу, участвуют в принятии ключевых для Крыма и России решений.

В связи с этим, считает Вячеслав Володин, если ПАСЕ хочет защитить крымско-татарский народ, пусть обратит свой призыв в сторону Украины, сократившей преподавание в школах на языках национальных меньшинств и принявшей дискриминационный законопроект о коренных народах.