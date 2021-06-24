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Вышел трейлер боевика с Брюсом Уиллисом "За гранью жизни"

Новости
    24.06.2021, 12:57
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Screen Rant Plus Фото: youtube.com/ Screen Rant Plus
Фото: youtube.com/ Screen Rant Plus

Некогда первостатейная голливудская звезда Брюс Уиллис пополнил свою фильмографию очередной лентой, призванной испытать поклонников старика на прочность: это полицейский триллер-боевик "За гранью жизни" (Out of Death в оригинале).

Фото: kinopoisk.ru
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Трейлер опуса с рейтингом R размещен на YouTube и недолго думая за 2,5 минуты тезисами пересказывает нам вообще всю картину от и до. (Как сказал бы режиссер Карп Савелич Якин: гениально!)

Для тех, кому лень смотреть ролик - синопсис. Фотограф Шеннон (актриса сложной судьбы Джейми Кинг, Голди из второго "Города грехов") невольно становится свидетелем сделки с наркотиками, во время которой белая полицейская убивает неизвестного бандита. Шеннон успевает сделать несколько снимков, и грязные копы ее засекают. Шеннон удается бежать, но преступные полисмены хищно идут по пятам несчастной - там все у них замазаны, оказывается. Но, к удаче, есть же еще матерый лысый егерь Джек Харрис (Уиллис), офицер полиции в отставке, конечно же. Он помогает беглянке укрыться от преследования… но можно ли доверять ему? Интрига!

Режиссер - дебютант Майкл Бёрнс. Сценарий написал также дебютант Билл Лоуренс. Продюсировали проект люди, сделавшие "Ирландца" Скорсезе.

Российская премьера - 29 июля.

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