За сутки в России подтверждено 20182 случая COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 15,1% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 8598
- 2 Московская область 2308
- 3 Санкт-Петербург 1143
- 4 Нижегородская область 299
- 5 Республика Бурятия 258
- 6 Воронежская область 223
- 7 Республика Крым 221
- 8 Тверская область 204
- 9 Свердловская область 198
- 10 Брянская область 189
- 11 Иркутская область 181
- 12 Ростовская область 181
- 13 Красноярский край 178
- 14 Забайкальский край 177
- 15 Новосибирская область 160
- 16 Омская область 151
- 17 Пермский край 151
- 18 Оренбургская область 149
- 19 Кемеровская область 149
- 20 Архангельская область 143
- 21 Владимирская область 139
- 22 Хабаровский край 138
- 23 Тульская область 136
- 24 Ленинградская область 133
- 25 Мурманская область 130
- 26 Смоленская область 130
- 27 Алтайский край 130
- 28 Самарская область 129
- 29 Республика Карелия 126
- 30 Саратовская область 124
- 31 Краснодарский край 123
- 32 Челябинская область 120
- 33 Республика Башкортостан 118
- 34 Калининградская область 117
- 35 Кировская область 115
- 36 Приморский край 114
- 37 Волгоградская область 112
- 38 Республика Коми 111
- 39 Ярославская область 110
- 40 Ульяновская область 105
- 41 Республика Дагестан 103
- 42 Ставропольский край 100
- 43 Тюменская область 97
- 44 Республика Саха (Якутия) 93
- 45 Ханты-Мансийский автономный округ 93
- 46 Севастополь 90
- 47 Республика Хакасия 89
- 48 Курская область 89
- 49 Пензенская область 89
- 50 Псковская область 82
- 51 Костромская область 82
- 52 Белгородская область 78
- 53 Вологодская область 76
- 54 Астраханская область 75
- 55 Орловская область 73
- 56 Амурская область 73
- 57 Ивановская область 71
- 58 Рязанская область 70
- 59 Тамбовская область 69
- 60 Липецкая область 64
- 61 Калужская область 63
- 62 Сахалинская область 59
- 63 Томская область 59
- 64 Удмуртская Республика 59
- 65 Республика Чувашия 57
- 66 Новгородская область 45
- 67 Республика Мордовия 42
- 68 Ямало-Ненецкий автономный округ 41
- 69 Курганская область 39
- 70 Республика Калмыкия 37
- 71 Камчатский край 35
- 72 Республика Татарстан 32
- 73 Республика Алтай 31
- 74 Республика Марий Эл 30
- 75 Кабардино-Балкарская Республика 28
- 76 Республика Тыва 26
- 77 Чеченская Республика 25
- 78 Карачаево-Черкесская Республика 19
- 79 Республика Адыгея 16
- 80 Республика Ингушетия 16
- 81 Магаданская область 14
- 82 Республика Северная Осетия-Алания 12
- 83 Еврейская автономная область 9
- 84 Ненецкий автономный округ 6
- 85 Чукотский автономный округ 5
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 388 695 случаев (+0,38%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Северная Осетия-Алания 0,07%
- 2. Карачаево-Черкесская Республика 0,09%
- 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Ингушетия 0,1%
За последние сутки подтверждено 568 смертей
- Санкт-Петербург 99
- Москва 92
- Республика Бурятия 23
- Нижегородская область 22
- Краснодарский край 17
- Свердловская область 17
- Московская область 16
- Пензенская область 14
- Брянская область 11
- Ростовская область 11
- Иркутская область 11
- Пермский край 10
- Самарская область 10
- Красноярский край 10
- Воронежская область 8
- Ленинградская область 8
- Саратовская область 8
- Липецкая область 7
- Волгоградская область 7
- Тульская область 6
- Республика Крым 6
- Ставропольский край 6
- Омская область 6
- Рязанская область 5
- Смоленская область 5
- Мурманская область 5
- Псковская область 5
- Ульяновская область 5
- Челябинская область 5
- Новосибирская область 5
- Томская область 5
- Калужская область 4
- Курская область 4
- Орловская область 4
- Тверская область 4
- Ярославская область 4
- Архангельская область 4
- Астраханская область 4
- Оренбургская область 4
- Республика Хакасия 4
- Алтайский край 4
- Владимирская область 3
- Республика Карелия 3
- Республика Коми 3
- Вологодская область 3
- Севастополь 3
- Республика Башкортостан 3
- Республика Чувашия 3
- Тюменская область 3
- Республика Саха (Якутия) 3
- Приморский край 3
- Хабаровский край 3
- Костромская область 2
- Тамбовская область 2
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Карачаево-Черкесская Республика 2
- Чеченская Республика 2
- Республика Марий Эл 2
- Удмуртская Республика 2
- Кемеровская область 2
- Забайкальский край 2
- Амурская область 2
- Белгородская область 1
- Ивановская область 1
- Республика Адыгея 1
- Республика Калмыкия 1
- Республика Дагестан 1
- Республика Мордовия 1
- Кировская область 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Республика Тыва 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 131 463 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 13 505 человек
- Москва 4057
- Санкт-Петербург 1969
- Московская область 1675
- Республика Саха (Якутия) 292
- Воронежская область 219
- Республика Крым 190
- Свердловская область 189
- Омская область 147
- Нижегородская область 142
- Архангельская область 138
- Белгородская область 136
- Владимирская область 135
- Самарская область 122
- Саратовская область 120
- Калининградская область 112
- Республика Бурятия 112
- Кировская область 110
- Челябинская область 110
- Новосибирская область 109
- Брянская область 106
- Ростовская область 102
- Смоленская область 101
- Ульяновская область 101
- Республика Башкортостан 100
- Пермский край 100
- Красноярский край 98
- Томская область 97
- Хабаровский край 96
- Тюменская область 92
- Тамбовская область 90
- Ставропольский край 90
- Ханты-Мансийский автономный округ 86
- Кемеровская область 85
- Курская область 83
- Забайкальский край 79
- Волгоградская область 78
- Республика Карелия 77
- Приморский край 76
- Республика Дагестан 74
- Ленинградская область 71
- Орловская область 69
- Амурская область 69
- Республика Хакасия 68
- Рязанская область 67
- Тульская область 65
- Оренбургская область 65
- Липецкая область 61
- Калужская область 60
- Ярославская область 59
- Севастополь 57
- Краснодарский край 55
- Иркутская область 53
- Республика Чувашия 51
- Ивановская область 49
- Тверская область 47
- Республика Коми 44
- Мурманская область 43
- Республика Мордовия 43
- Новгородская область 41
- Удмуртская Республика 40
- Вологодская область 39
- Сахалинская область 39
- Астраханская область 36
- Костромская область 35
- Курганская область 34
- Республика Татарстан 30
- Республика Марий Эл 27
- Псковская область 21
- Республика Алтай 21
- Республика Тыва 21
- Республика Калмыкия 19
- Ямало-Ненецкий автономный округ 18
- Пензенская область 17
- Кабардино-Балкарская Республика 14
- Республика Северная Осетия - Алания 14
- Республика Адыгея 11
- Чеченская Республика 9
- Карачаево-Черкесская Республика 8
- Магаданская область 6
- Камчатский край 5
- Республика Ингушетия 4
- Еврейская автономная область 4
- Алтайский край 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 915 615.