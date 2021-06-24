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24.06.2021 11:15
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 20182 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 15,1% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 8598
  • 2 Московская область 2308
  • 3 Санкт-Петербург 1143
  • 4 Нижегородская область 299
  • 5 Республика Бурятия 258
  • 6 Воронежская область 223
  • 7 Республика Крым 221
  • 8 Тверская область 204
  • 9 Свердловская область 198
  • 10 Брянская область 189
  • 11 Иркутская область 181
  • 12 Ростовская область 181
  • 13 Красноярский край 178
  • 14 Забайкальский край 177
  • 15 Новосибирская область 160
  • 16 Омская область 151
  • 17 Пермский край 151
  • 18 Оренбургская область 149
  • 19 Кемеровская область 149
  • 20 Архангельская область 143
  • 21 Владимирская область 139
  • 22 Хабаровский край 138
  • 23 Тульская область 136
  • 24 Ленинградская область 133
  • 25 Мурманская область 130
  • 26 Смоленская область 130
  • 27 Алтайский край 130
  • 28 Самарская область 129
  • 29 Республика Карелия 126
  • 30 Саратовская область 124
  • 31 Краснодарский край 123
  • 32 Челябинская область 120
  • 33 Республика Башкортостан 118
  • 34 Калининградская область 117
  • 35 Кировская область 115
  • 36 Приморский край 114
  • 37 Волгоградская область 112
  • 38 Республика Коми 111
  • 39 Ярославская область 110
  • 40 Ульяновская область 105
  • 41 Республика Дагестан 103
  • 42 Ставропольский край 100
  • 43 Тюменская область 97
  • 44 Республика Саха (Якутия) 93
  • 45 Ханты-Мансийский автономный округ 93
  • 46 Севастополь 90
  • 47 Республика Хакасия 89
  • 48 Курская область 89
  • 49 Пензенская область 89
  • 50 Псковская область 82
  • 51 Костромская область 82
  • 52 Белгородская область 78
  • 53 Вологодская область 76
  • 54 Астраханская область 75
  • 55 Орловская область 73
  • 56 Амурская область 73
  • 57 Ивановская область 71
  • 58 Рязанская область 70
  • 59 Тамбовская область 69
  • 60 Липецкая область 64
  • 61 Калужская область 63
  • 62 Сахалинская область 59
  • 63 Томская область 59
  • 64 Удмуртская Республика 59
  • 65 Республика Чувашия 57
  • 66 Новгородская область 45
  • 67 Республика Мордовия 42
  • 68 Ямало-Ненецкий автономный округ 41
  • 69 Курганская область 39
  • 70 Республика Калмыкия 37
  • 71 Камчатский край 35
  • 72 Республика Татарстан 32
  • 73 Республика Алтай 31
  • 74 Республика Марий Эл 30
  • 75 Кабардино-Балкарская Республика 28
  • 76 Республика Тыва 26
  • 77 Чеченская Республика 25
  • 78 Карачаево-Черкесская Республика 19
  • 79 Республика Адыгея 16
  • 80 Республика Ингушетия 16
  • 81 Магаданская область 14
  • 82 Республика Северная Осетия-Алания 12
  • 83 Еврейская автономная область 9
  • 84 Ненецкий автономный округ 6
  • 85 Чукотский автономный округ 5

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 388 695 случаев (+0,38%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Северная Осетия-Алания 0,07%
  • 2. Карачаево-Черкесская Республика 0,09%
  • 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Ингушетия 0,1%
За последние сутки подтверждено 568 смертей
  • Санкт-Петербург 99
  • Москва 92
  • Республика Бурятия 23
  • Нижегородская область 22
  • Краснодарский край 17
  • Свердловская область 17
  • Московская область 16
  • Пензенская область 14
  • Брянская область 11
  • Ростовская область 11
  • Иркутская область 11
  • Пермский край 10
  • Самарская область 10
  • Красноярский край 10
  • Воронежская область 8
  • Ленинградская область 8
  • Саратовская область 8
  • Липецкая область 7
  • Волгоградская область 7
  • Тульская область 6
  • Республика Крым 6
  • Ставропольский край 6
  • Омская область 6
  • Рязанская область 5
  • Смоленская область 5
  • Мурманская область 5
  • Псковская область 5
  • Ульяновская область 5
  • Челябинская область 5
  • Новосибирская область 5
  • Томская область 5
  • Калужская область 4
  • Курская область 4
  • Орловская область 4
  • Тверская область 4
  • Ярославская область 4
  • Архангельская область 4
  • Астраханская область 4
  • Оренбургская область 4
  • Республика Хакасия 4
  • Алтайский край 4
  • Владимирская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Республика Коми 3
  • Вологодская область 3
  • Севастополь 3
  • Республика Башкортостан 3
  • Республика Чувашия 3
  • Тюменская область 3
  • Республика Саха (Якутия) 3
  • Приморский край 3
  • Хабаровский край 3
  • Костромская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Кабардино-Балкарская Республика 2
  • Карачаево-Черкесская Республика 2
  • Чеченская Республика 2
  • Республика Марий Эл 2
  • Удмуртская Республика 2
  • Кемеровская область 2
  • Забайкальский край 2
  • Амурская область 2
  • Белгородская область 1
  • Ивановская область 1
  • Республика Адыгея 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Республика Дагестан 1
  • Республика Мордовия 1
  • Кировская область 1
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  • Республика Тыва 1
  • Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 131 463 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 13 505 человек
  • Москва 4057
  • Санкт-Петербург 1969
  • Московская область 1675
  • Республика Саха (Якутия) 292
  • Воронежская область 219
  • Республика Крым 190
  • Свердловская область 189
  • Омская область 147
  • Нижегородская область 142
  • Архангельская область 138
  • Белгородская область 136
  • Владимирская область 135
  • Самарская область 122
  • Саратовская область 120
  • Калининградская область 112
  • Республика Бурятия 112
  • Кировская область 110
  • Челябинская область 110
  • Новосибирская область 109
  • Брянская область 106
  • Ростовская область 102
  • Смоленская область 101
  • Ульяновская область 101
  • Республика Башкортостан 100
  • Пермский край 100
  • Красноярский край 98
  • Томская область 97
  • Хабаровский край 96
  • Тюменская область 92
  • Тамбовская область 90
  • Ставропольский край 90
  • Ханты-Мансийский автономный округ 86
  • Кемеровская область 85
  • Курская область 83
  • Забайкальский край 79
  • Волгоградская область 78
  • Республика Карелия 77
  • Приморский край 76
  • Республика Дагестан 74
  • Ленинградская область 71
  • Орловская область 69
  • Амурская область 69
  • Республика Хакасия 68
  • Рязанская область 67
  • Тульская область 65
  • Оренбургская область 65
  • Липецкая область 61
  • Калужская область 60
  • Ярославская область 59
  • Севастополь 57
  • Краснодарский край 55
  • Иркутская область 53
  • Республика Чувашия 51
  • Ивановская область 49
  • Тверская область 47
  • Республика Коми 44
  • Мурманская область 43
  • Республика Мордовия 43
  • Новгородская область 41
  • Удмуртская Республика 40
  • Вологодская область 39
  • Сахалинская область 39
  • Астраханская область 36
  • Костромская область 35
  • Курганская область 34
  • Республика Татарстан 30
  • Республика Марий Эл 27
  • Псковская область 21
  • Республика Алтай 21
  • Республика Тыва 21
  • Республика Калмыкия 19
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 18
  • Пензенская область 17
  • Кабардино-Балкарская Республика 14
  • Республика Северная Осетия - Алания 14
  • Республика Адыгея 11
  • Чеченская Республика 9
  • Карачаево-Черкесская Республика 8
  • Магаданская область 6
  • Камчатский край 5
  • Республика Ингушетия 4
  • Еврейская автономная область 4
  • Алтайский край 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 915 615.

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