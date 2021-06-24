За сутки в России подтверждено 20182 случая COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 15,1% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 8598

2 Московская область 2308

3 Санкт-Петербург 1143

4 Нижегородская область 299

5 Республика Бурятия 258

6 Воронежская область 223

7 Республика Крым 221

8 Тверская область 204

9 Свердловская область 198

10 Брянская область 189

11 Иркутская область 181

12 Ростовская область 181

13 Красноярский край 178

14 Забайкальский край 177

15 Новосибирская область 160

16 Омская область 151

17 Пермский край 151

18 Оренбургская область 149

19 Кемеровская область 149

20 Архангельская область 143

21 Владимирская область 139

22 Хабаровский край 138

23 Тульская область 136

24 Ленинградская область 133

25 Мурманская область 130

26 Смоленская область 130

27 Алтайский край 130

28 Самарская область 129

29 Республика Карелия 126

30 Саратовская область 124

31 Краснодарский край 123

32 Челябинская область 120

33 Республика Башкортостан 118

34 Калининградская область 117

35 Кировская область 115

36 Приморский край 114

37 Волгоградская область 112

38 Республика Коми 111

39 Ярославская область 110

40 Ульяновская область 105

41 Республика Дагестан 103

42 Ставропольский край 100

43 Тюменская область 97

44 Республика Саха (Якутия) 93

45 Ханты-Мансийский автономный округ 93

46 Севастополь 90

47 Республика Хакасия 89

48 Курская область 89

49 Пензенская область 89

50 Псковская область 82

51 Костромская область 82

52 Белгородская область 78

53 Вологодская область 76

54 Астраханская область 75

55 Орловская область 73

56 Амурская область 73

57 Ивановская область 71

58 Рязанская область 70

59 Тамбовская область 69

60 Липецкая область 64

61 Калужская область 63

62 Сахалинская область 59

63 Томская область 59

64 Удмуртская Республика 59

65 Республика Чувашия 57

66 Новгородская область 45

67 Республика Мордовия 42

68 Ямало-Ненецкий автономный округ 41

69 Курганская область 39

70 Республика Калмыкия 37

71 Камчатский край 35

72 Республика Татарстан 32

73 Республика Алтай 31

74 Республика Марий Эл 30

75 Кабардино-Балкарская Республика 28

76 Республика Тыва 26

77 Чеченская Республика 25

78 Карачаево-Черкесская Республика 19

79 Республика Адыгея 16

80 Республика Ингушетия 16

81 Магаданская область 14

82 Республика Северная Осетия-Алания 12

83 Еврейская автономная область 9

84 Ненецкий автономный округ 6

85 Чукотский автономный округ 5 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 388 695 случаев (+0,38%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Северная Осетия-Алания 0,07%

2. Карачаево-Черкесская Республика 0,09%

3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Ингушетия 0,1% За последние сутки подтверждено 568 смертей Санкт-Петербург 99

Москва 92

Республика Бурятия 23

Нижегородская область 22

Краснодарский край 17

Свердловская область 17

Московская область 16

Пензенская область 14

Брянская область 11

Ростовская область 11

Иркутская область 11

Пермский край 10

Самарская область 10

Красноярский край 10

Воронежская область 8

Ленинградская область 8

Саратовская область 8

Липецкая область 7

Волгоградская область 7

Тульская область 6

Республика Крым 6

Ставропольский край 6

Омская область 6

Рязанская область 5

Смоленская область 5

Мурманская область 5

Псковская область 5

Ульяновская область 5

Челябинская область 5

Новосибирская область 5

Томская область 5

Калужская область 4

Курская область 4

Орловская область 4

Тверская область 4

Ярославская область 4

Архангельская область 4

Астраханская область 4

Оренбургская область 4

Республика Хакасия 4

Алтайский край 4

Владимирская область 3

Республика Карелия 3

Республика Коми 3

Вологодская область 3

Севастополь 3

Республика Башкортостан 3

Республика Чувашия 3

Тюменская область 3

Республика Саха (Якутия) 3

Приморский край 3

Хабаровский край 3

Костромская область 2

Тамбовская область 2

Кабардино-Балкарская Республика 2

Карачаево-Черкесская Республика 2

Чеченская Республика 2

Республика Марий Эл 2

Удмуртская Республика 2

Кемеровская область 2

Забайкальский край 2

Амурская область 2

Белгородская область 1

Ивановская область 1

Республика Адыгея 1

Республика Калмыкия 1

Республика Дагестан 1

Республика Мордовия 1

Кировская область 1

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Республика Тыва 1

Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 131 463 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 13 505 человек Москва 4057

Санкт-Петербург 1969

Московская область 1675

Республика Саха (Якутия) 292

Воронежская область 219

Республика Крым 190

Свердловская область 189

Омская область 147

Нижегородская область 142

Архангельская область 138

Белгородская область 136

Владимирская область 135

Самарская область 122

Саратовская область 120

Калининградская область 112

Республика Бурятия 112

Кировская область 110

Челябинская область 110

Новосибирская область 109

Брянская область 106

Ростовская область 102

Смоленская область 101

Ульяновская область 101

Республика Башкортостан 100

Пермский край 100

Красноярский край 98

Томская область 97

Хабаровский край 96

Тюменская область 92

Тамбовская область 90

Ставропольский край 90

Ханты-Мансийский автономный округ 86

Кемеровская область 85

Курская область 83

Забайкальский край 79

Волгоградская область 78

Республика Карелия 77

Приморский край 76

Республика Дагестан 74

Ленинградская область 71

Орловская область 69

Амурская область 69

Республика Хакасия 68

Рязанская область 67

Тульская область 65

Оренбургская область 65

Липецкая область 61

Калужская область 60

Ярославская область 59

Севастополь 57

Краснодарский край 55

Иркутская область 53

Республика Чувашия 51

Ивановская область 49

Тверская область 47

Республика Коми 44

Мурманская область 43

Республика Мордовия 43

Новгородская область 41

Удмуртская Республика 40

Вологодская область 39

Сахалинская область 39

Астраханская область 36

Костромская область 35

Курганская область 34

Республика Татарстан 30

Республика Марий Эл 27

Псковская область 21

Республика Алтай 21

Республика Тыва 21

Республика Калмыкия 19

Ямало-Ненецкий автономный округ 18

Пензенская область 17

Кабардино-Балкарская Республика 14

Республика Северная Осетия - Алания 14

Республика Адыгея 11

Чеченская Республика 9

Карачаево-Черкесская Республика 8

Магаданская область 6

Камчатский край 5

Республика Ингушетия 4

Еврейская автономная область 4

Алтайский край 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 915 615. В Москве обязали привить от коронавируса 60 процентов курьеров