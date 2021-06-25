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25.06.2021 13:54

Администрация Нижнего Новгорода и "МаксимаТелеком" будут совместно развивать цифровые решения

Глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и генеральный директор технологической компании "МаксимаТелеком" Борис Вольпе подписали соглашение о сотрудничестве в целях повышения качества жизни и развития экосистемы цифровых муниципальных услуг. Подписание состоялось в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Соглашение предусматривает совместное развитие цифровых сервисов для городского хозяйства Нижнего Новгорода. Планируется, что администрация Нижнего Новгорода и "МаксимаТелеком" будут внедрять решения по управлению городскими процессами, направленные на повышение качества муниципальных услуг и комфорта жителей.

Одним из ключевых проектов в рамках сотрудничества станет внедрение цифровой платформы для объективного контроля объемов и управления вывозом снега на снегосплавильные муниципальные станции. С ее помощью администрация города планирует развивать городскую систему контроля при утилизации снега в осенне-зимний период.

"Сегодня мы подписали договор с компанией "МаксимаТелеком", предусматривающий реализацию различных проектов в сфере цифрового управления хозяйством. У нас есть конкретный проект, который мы готовы совместно реализовать. Он касается обеспечения контроля за объемом вывоза снега и его утилизации на станции снеготаяния. Как показал опыт использования подобного комплекса в других городах, экономия от его внедрения составит порядка 15-20% бюджетных средств, выделяемых на вывоз снега. Внедрять это, совершенно точно, необходимо", - отметил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

По словам главы города, Нижний Новгород активно двигается в рамках программы построения цифрового города как в части экономической составляющей, так и хозяйственной - в транспорте, содержании дорог, коммунальном хозяйстве. Технологические решения "МаксимаТелеком" могут быть востребованы в транспорте при контроле за оплатой проезда и количества перевозимых пассажиров, а также при создании платформы, обеспечивающей обратную связь с жителями города, контроль за отработкой их обращений. "Думаю, с таким партнером мы можем значительно продвинуться в построении цифрового города", - добавил глава города.

"Мы признательны администрации Нижнего Новгорода за интерес к нашим технологическим решениям и компетенциям. Для нас важно, что в рамках сотрудничества мы можем реализовать значимые проекты по цифровизации для одного из крупнейших экономических центров России. Уверен, что наше сотрудничество с администрацией города позволит создавать новейшие сервисы для его жителей и городской экономики", - прокомментировал Борис Вольпе, генеральный директор "МаксимаТелеком".

О компании "МаксимаТелеком"

"МаксимаТелеком" специализируется на технологических решениях для цифровизации городов и транспорта. В портфеле компании проекты по цифровизации метрополитенов Москвы и Санкт-Петербурга, наземного пассажирского и железнодорожного транспорта, технологические решения по цифровому развитию городов, сервисов городской и транспортной аналитики, платформы для бизнеса и промышленности на основе Big Data, интернета вещей, Wi-Fi и перспективных технологий связи. "МаксимаТелеком" управляет крупнейшей публичной сетью Wi-Fi в Европе, предоставляя инфраструктуру для цифровых сервисов в крупнейших городах России. "МаксимаТелеком" также входит в число системообразующих предприятий России в сфере информационных технологий.

Контакты:

Департамент внешних коммуникаций "МаксимаТелеком":

press@maximatelecom.ru

Михаил Щеголев, +7 926 151 3434

Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

тел. (831) 411-89-28

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