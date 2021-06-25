Актера Анатолия Хропова избили в центре Москвы

Российского актера театра, кино и ТВ Анатолия Хропова, спешившего на спектакль, ограбили и избили московские хулиганы.

Произошло это, передает "Пятый канал", в центре города. В результате зрители, собиравшиеся насладиться выступлением артиста в одном из столичных кафе, так его и не дождались. При этом Хропов не мог сразу позвонить и предупредить о ЧП, поскольку наряду с денежными средствами, документами и золотой цепочкой лишился мобильного телефона.

"Пострадавшего артиста нашли за кафе в Леонтьевском переулке. Нападавших правоохранители ищут, передает ресурс. Характер нанесенных актеру повреждений не конкретизирован.

Хропов родился в 1964 году. На экранах - с начала 90-х: "Рэкетир", "Упырь", "Шизофрения", "Ментовские войны", "Господа присяжные", "Королевство кривых", "Адвокат", "Опера", "Закон и порядок", "Дорожный патруль", "ППС", "Улицы разбитых фонарей", "Дознаватель", "Папины дочки".