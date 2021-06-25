Новости

Вышел русский трейлер фильма ужасов "Вуду" 13:45
Вышел новый трейлер мультсериала "Звездные войны: Бракованная партия" 12:25
Вышел русский трейлер продолжения анимационного мюзикла "Зверопой" 12:12
Вышел трейлер нового "Хэллоуина" с Ли Кёртис 11:43
"Интервью с вампиром" станет телесериалом 11:33

Актера Анатолия Хропова избили в центре Москвы

Новости
    25.06.2021, 13:24
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Российского актера театра, кино и ТВ Анатолия Хропова, спешившего на спектакль, ограбили и избили московские хулиганы.

Фото: kinopoisk.ru
78-летний Харрисон Форд получил травму на съемках "Индианы Джонса 5"

Произошло это, передает "Пятый канал", в центре города. В результате зрители, собиравшиеся насладиться выступлением артиста в одном из столичных кафе, так его и не дождались. При этом Хропов не мог сразу позвонить и предупредить о ЧП, поскольку наряду с денежными средствами, документами и золотой цепочкой лишился мобильного телефона.

"Пострадавшего артиста нашли за кафе в Леонтьевском переулке. Нападавших правоохранители ищут, передает ресурс. Характер нанесенных актеру повреждений не конкретизирован.

Хропов родился в 1964 году. На экранах - с начала 90-х: "Рэкетир", "Упырь", "Шизофрения", "Ментовские войны", "Господа присяжные", "Королевство кривых", "Адвокат", "Опера", "Закон и порядок", "Дорожный патруль", "ППС", "Улицы разбитых фонарей", "Дознаватель", "Папины дочки".

Новости

Умерла актриса из "Роньи, дочери разбойника" Мед Ревентберг 11:22
Вышел русский трейлер фильма Marvel "Шан-Чи и легенда десяти колец" 11:16
"Сверхъестественное" получит сериал-приквел 11:01
В Петербурге умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Александр Лесков 09:41
⧣ Россия
Фото: Пресс-служба театра "Русская антреприза" имени Андрея Миронова
В Петербурге скончалась актриса "Улиц разбитых фонарей" Инна Волгина 24.06.2021
СМИ назвали имя новой возлюбленной Гарика Харламова 24.06.2021
Менеджер: Певица МакSим по-прежнему находится в коме 24.06.2021
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Вышел первый трейлер ремейка "Тёрнера и Хуча" 24.06.2021
Вышел первый трейлер спин-оффа "Американской истории ужасов" 24.06.2021
В Marvel официально прокомментировали сексуальную ориентацию Локи 24.06.2021
⧣ происшествия
Фото: kinopoisk.ru
78-летний Харрисон Форд получил травму на съемках "Индианы Джонса 5" 24.06.2021
У вокалиста Blink-182 Марка Хоппуса обнаружен рак 24.06.2021
Певец Валерий Леонтьев перенес две операции 24.06.2021