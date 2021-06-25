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25 июня 2021 г.

Постановление правительства Брянской области от 25 июня 2021 года № 215-п "О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области от 17 марта 2020 года № 106-п "О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Брянской области от 30 декабря 2005 года № 122-З "О защите населения и территорий Брянской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", на основании предложения главного государственного санитарного врача по Брянской области от 26 июня 2021 года № 6276 Правительство Брянской области постановляет:

1. Внести изменение в постановление Правительства Брянской области от 17 марта 2020 года № 106-п "О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области" (в редакции постановлений Правительства Брянской области от 27 марта 2020 года № 126-п, от 30 марта 2020 года № 127-п, от 31 марта 2020 года № 130-п, от 3 апреля 2020 года № 136-п, от 30 апреля 2020 года № 177-п, от 6 мая 2020 года № 179-п, от 8 мая 2020 года № 182-п, от 29 мая 2020 года № 235-п, от 9 июня 2020 года № 243-п, от 22 июня 2020 года № 267-п, от 26 июня 2020 года № 272-п, от 6 июля 2020 года № 283-п, от 13 июля 2020 года № 290-п, от 27 июля 2020 года № 305-п, от 13 августа 2020 года № 370-п, от 20 августа 2020 года № 384-п, от 28 августа 2020 года № 413-п, от 19 октября 2020 года № 472-п, от 20 октября 2020 года № 475-п, от 29 октября 2020 года № 499-п, от 6 ноября 2020 года № 500-п, от 9 ноября 2020 года № 503-п, от 16 ноября 2020 года № 506-п, от 23 ноября 2020 года № 539-п, от 30 ноября 2020 года № 557-п, от 4 декабря 2020 года № 573-п, от 14 декабря 2020 года № 592-п, от 18 декабря 2020 года № 617-п, от 21 декабря 2020 года № 621-п, от 28 декабря 2020 года № 705-п, от 13 января 2021 года № 4-п, от 28 января 2021 года № 25-п, от 15 февраля 2021 года № 47-п, от 1 марта 2021 года № 55-п, от 24 мая 2021 года № 181-п, от 16 июня 2021 года № 203-п), изложив подпункт 2.8 пункта 2 в следующей редакции:

"2.8. Проводить спортивные, физкультурные мероприятия на территории Брянской области без присутствия граждан.".

2. Данное постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Опубликовать постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (pravo.gov.ru).

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Губернатор А.В.Богомаз



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