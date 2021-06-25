Указ главы Республики Дагестан от 24 июня 2021 года № 132 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Дагестан от 23 октября 2020 г. № 96 "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан"

1. Внести в Указ Главы Республики Дагестан от 23 октября 2020 г. № 96 "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан" (интернет-портал правовой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2020, 23 октября, № 050046130; 30 октября, № 05004006169; 19 ноября, № 05004006265; 3 декабря, № 05004006325; 17 декабря, № 05004006396; 30 декабря, № 05004006636; 2021, 15 января, № 05004006657; 28 января, № 05004006684) изменение, дополнив пунктом 1.1 следующего содержания:
"1.1. Обязать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по перевозке граждан транспортом общего пользования, включая такси, не допускать к перевозке лиц, не использующих средства индивидуальной защиты органов дыхания (защитные маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия, в том числе изготовленные самостоятельно)."
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Дагестан С.Меликов
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