Указ главы Республики Дагестан от 24 июня 2021 года № 132 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Дагестан от 23 октября 2020 г. № 96 "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан"