Дмитрий Чернышенко назвал ЦИПР главным цифровым мероприятием страны

23 июня завершился первый день VI ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России". Прошла пленарная сессия с участием заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко и Губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, состоялось подписание 5 соглашений между ключевыми компаниями индустрии. В выставочной экспозиции были представлены работающий прототип базовой станции, способный поддерживать российские частоты 5G, система промышленного интернета вещей, светофоры нового поколения, платформа мультиобъектной видеоаналитики, наблюдающая за ситуацией на городских улицах в онлайн-режиме.

Ключевым мероприятием первого дня стала пленарная сессия на тему "Новый облик цифровой пятилетки 2021-2025". Модератором выступил основатель и управляющий партнёр группы компаний EVERYCO, член Совета по профессиональным квалификациям в области управления персоналом при Президенте Российской Федерации Владимир Соловьёв. В дискуссии приняли участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, генеральный директор Госкорпорации Росатом Алексей Лихачев, заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Александр Назаров, заместитель Председателя Правления ПАО "Сбербанк" Ольга Голодец, заместитель председателя Промсвязьбанка Антон Дроздов, директор по цифровизации Госкорпорации Росатом Екатерина Солнцева.

После пленарной сессии заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин осмотрели стенды выставочной экспозиции. Дмитрий Чернышенко отметил, что конференция ЦИПР становится главным цифровым мероприятием страны, а Нижегородская область активно развивается с точки зрения цифровой трансформации и создаёт правильную среду.

В рамках ЦИПР традиционно были представлены важнейшие отечественные разработки. Одним из ключевых событий первого дня ЦИПР 2021 стала презентация нового прототипа базовой станции 5G Госкорпорации Ростех, способного работать в трех частотных диапазонах: n77 (3,3-4,2 ГГц), n78 (3,3-3,8 ГГц) и n79 (4,4-5 ГГц). Также была представлена российская базовая станция LTE-Advanced операторского класса R45F. Презентацию оборудования проводил директор по особым поручениям Госкорпорации Ростех Василий Бровко.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко прокомментировал требования по использованию отечественных базовых станций LTE: "Все LTE оборудование в Российской Федерации импортного производства, и нельзя исключать, это может содержать скрытые возможности. В этом году заканчивается десятилетняя лицензия наших телеком операторов на LTE-частоты. Сейчас Минцифры ведет с ними переговоры о том, что одним из условий продления лицензии будет переход на российское оборудование, как минимум, для технологии 4G/LTE. Мы в Правительстве это решение поддерживаем. Для этого необходимо, чтобы технологические заказчики, в том числе представленные на ЦИПР, были готовы масштабировать производство, которое мы сейчас увидели на выставке в виде прототипов, под гарантии закупок предоставленных телеком операторами претендующими на продление лицензии".

Национальный Центр Информатизации впервые показал светофоры нового поколения. Благодаря ярким светодиодным секциям, они позволяют отображать дополнительную информацию, например, погоду, температуру воздуха, дорожную обстановку, экстренные предупреждения МЧС. Пешеходный светофор дополнительно оснащен встроенной видеокамерой для распознавания лиц.

Компания NtechLab провела демонстрацию обновленной версии платформы мультиобъектной видеоаналитики. Система будет в режиме реального времени отображать видеопотоки с самых оживленных улиц Нижнего Новгорода, распознавая силуэты прохожих и автомобилей.

Холдинг "Росэлектроника" впервые продемонстрировал систему группового позиционирования с голосовой связью "Гончак". Решение позволяет организовать связь внутри группы пользователей в условиях полного отсутствия сотовой сети, что незаменимо в ходе спасательных операций, в туристическом походе или на охоте. Еще одной новинкой "Росэлектроники" на ЦИПР-2021 стало устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП), позволяющее предотвратить пожары из-за неисправностей электропроводки. Благодаря использованным схемотехническим решениям, в случае возникновения искрения прибор фиксирует изменения параметров сетевого напряжения и автоматически отключает сеть от электропитания. Оборудование не имеет аналогов на российском рынке по техническим и потребительским характеристикам.

Холдинг "Швабе" продемонстрировал новую автоматизированную систему управления потоками пациентов для многопрофильных медицинских центров. Аппаратно-программный комплекс позволит записываться к врачам без обращения в регистратуру, а также получать доступ к своей электронной медкарте. Другая разработка холдинга - производственно-технологический комплекс полного цикла "Цифровой водоканал" объединяет высокотехнологичное оборудование, полностью автоматизирована и не требует непосредственного контроля со стороны пользователя.

Компании Huawei и Sitronics представили совместное решение - серверное оборудование с аппаратным обеспечением, произведенным в России.

В первый день ЦИПР-2021 также состоялось подписание 5 соглашений:

● Госкорпорации Росатом и Промсвязьбанк о создании на базе совместного предприятия межотраслевого Центра компетенций и обслуживания;

● ПАО "Сбербанк России" и Правительства Нижегородской области о сотрудничестве в сфере цифровых технологий;

● ПАО Сбербанк и АО "Промис" о повышении эффективности в сфере инвестиционно-банковской деятельности.

● Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и ООО "Цифровое образование" об интеграции информационно-коммуникационной образовательной платформы "Сферум" в общеобразовательных организациях Нижегородской области;

● БАРС Груп и Webiomed о научно-техническом сотрудничестве и взаимодействии в сфере информационных технологий, освоении и коммерциализации программных разработок в указанной сфере.

На площадке конференции ЦИПР также прошла церемония награждения победителей первого хакатона по искусственному интеллекту - Всероссийской серии хакатонов, запущенной в 2021 году в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект". Организатором проекта выступает Министерство экономического развития Российской Федерации. На протяжении 48 часов 26 команд, из которых 11 дошли до финала, занимались решением кейса от АНО "Университет 2035". Первое место в хакатоне заняла команда Showcase из Москвы. Команда-победитель разработала решение, оценивающее эффективность образовательных программ по сквозным технологиям на основе оценки соответствия программы рынку труда и пользы для обучающихся и работодателей. Победителей поздравили заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Организатором конференции является компания "ОМГ". Стратегическими партнерами ЦИПР являются госкорпорация Ростех, холдинг "Росэлектроника", госкорпорация Росатом, департамент информационных технологий города Москвы, организация "Цифровая экономика". Мероприятие традиционно проходит при поддержке администрации президента РФ, министерства промышленности и торговли РФ, министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, министерства экономического развития РФ, аналитического центра при правительстве Российской Федерации и правительства Нижегородской области.

ВИП-партнеры: ПАО "Ростелеком", МаксимаТелеком, ПАО "Россети". Официальные партнеры: ОАО "РЖД", ПАО "Промсвязьбанк", венчурный фонд VEB Ventures, Group-IB, ПАО "Мегафон", Sitronics Group, NtechLab, компания-разработчик МойОфис, ФБУ "Нижегородский ЦСМ", Сбер, НПО КРИСТА, Intel, МТС. Официальный банк Конференции - АО "Россельхозбанк". Партнеры конференции: Национальный Центр Информатизации, холдинг "Швабе", "Открытая мобильная платформа", компания БФТ, РосСХД, 3LOGIC GROUP.АО, АНО Цифровая Диагностика и технология "АЙРИМ", "НПП "Исток" им. Шокина", OCS. Партнеры панельной дискуссии: "Газпром нефть", iHerb, АРПП "Отечественный софт", Цифровой туристический сервис RUSSPASS. Бизнес-партнер: компания "Рош", 1С. Экспоненты: АО "Почта России", "РЕД СОФТ", Huawei, СОНЕТ, DEAC, "Яхонт", Лаборатории информационных технологий, Центр "Моспром".

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ЦИПР (Цифровая Индустрия Промышленной России) - одна из крупнейших в России конференций для глобального диалога и кооперации государства и бизнеса по вопросам развития цифровой экономики, цифровой трансформации промышленности и реализации Национального проекта "Цифровая Экономика".